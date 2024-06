Albania-Spagna 0-1: la Roja chiude a punteggio pieno

Luis de la Fuente rivoluziona la formazione, ma la Spagna, vincitrice del Gruppo B, non smette di impressionare: il gol di Ferran Torres nel primo tempo le regala la terza vittoria consecutiva a UEFA EURO 2024, decretando al contempo l'eliminazione dell'Albania come quarta squadra classificata del girone.

I momenti-chiave 12': Strakosha tiene a bada il colpo di testa di Merino

13': Ferran Torres segna il gol vittoria per la Spagna

45': Asllani costringe Raya alla parata

47': Il tiro al volo di Joselu finisce di poco a lato

64': Raya dice di no a Broja

90+2': Broja testa ancora i riflessi del portiere della Roja

La partita in breve: squadra diversa, stesso risultato per le Furie Rosse

Mikel Merino si rammarica dopo una chance fallita Getty Images

Il Ct della Spagna De la Fuente effettua dieci cambi rispetto alla squadra che ha battuto l'Italia 1-0 e si è assicurata il primo posto nel Gruppo B - solo Aymeric Laporte mantiene il suo posto - e la sua formazione sperimentale deve assorbire la pressione iniziale di un'Albania molto motivata. La squadra di Sylvinho aveva bisogno di una vittoria per poter accedere agli ottavi di finale, e il suo pressing energico ha creato difficoltà agli avversari nelle fasi iniziali.

Malgrado l'organico rimaneggiato, però, questa resta una Spagna piena di talento. E la qualità comincia a farsi sentire: Thomas Strakosha è chiamato a respingere un colpo di testa di Mikel Merino, prima che la Roja passi in vantaggio al 13'. Dani Olmo pesca Ferran Torres con un delizioso pallone filtrante e l'attaccante del Barcellona piazza un bel tiro sul palo più lontano.

Capaci di rilassarsi in un calcio basato sul possesso o di andare larghi e diretti, i ragazzi di De la Fuente continuano a sondare il terreno, con un bel tackle di Berat Djimsiti che impedisce a Olmo di tirare in porta e Merino che calcia alto da posizione interessante dopo un bel cross. Tuttavia, prima dell'intervallo è l'Albania a far salire il ritmo, con Kristjan Asllani che sfodera un tiro dalla distanza che David Raya para tuffandosi sulla sinistra.

E' proprio dalla stessa parte che Joselu sfiora il capolavoro dopo l'intervallo, con una torsione del corpo che gli permette di scagliare un tiro al volo su cross di Alejandro Grimaldo. Incitata dai suoi tifosi, però, l'Albania non ha intenzione di lasciare che la Spagna passi una serata tranquilla e Raya deve essere ancora una volta attento per intervenire su un tiro al volo del sostituto Armando Broja.

Ma la Spagna, pur calando, non cede, controllando il pallone a sufficienza per portare a casa la vittoria, anche se Broja mette alla prova Raya un'ultima volta nel finale. La Roja continua a sognare in grande.

Albania-Spagna 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Ferran Torres (Spagna)

Torres è stato pericoloso per tutta la partita. Ha offerto uno sbocco per il pallone tra le linee quando la Spagna era in possesso e ha mostrato una grande dedizione al lavoro in fase di non possesso. Uno degli attaccanti più pericolosi della Spagna e, in definitiva, il match-winner della partita.

Panel Osservatori Tecnici UEFA

David Raya della Spagna si salva su Kristjan Asllani AFP via Getty Images

Formazioni

Albania: Strakosha; Balliu, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani (Muçi 81'), Laçi (M. Berisha 70'), Bajrami (Hoxha 70'); Manaj (Broja 59')

Spain: Raya; Jesús Navas, Vivian, Laporte (Le Normand 46'), Grimaldo; Zubimendi, Merino; Ferran Torres (Yamal 72'), Olmo (Álex Baena 84'), Oyarzabal (Fermín López 62'); Joselu (Álvaro Morata 72')