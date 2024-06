Croazia-Italia 1-1: Zaccagni fa sognare gli Azzurri

Grazie a un gol al 98' di Mattia Zaccagni, l'Italia vola agli ottavi di UEFA EURO 2024. Contro la Croazia, gli Azzurri vanno sotto a inizio ripresa per un gol di Luka Modrić, che poco prima di segnare si era visto respingere un rigore da Gianluigi Donnarumma.

Ma la squadra di Luciano Spalletti trova il pareggio e la matematica qualificazione come seconda del Gruppo B grazie all'attaccante della Lazio, che confeziona una prodezza a pochi secondi dalla fine del recupero. A Lipsia finisce con un incredibile 1-1.

I momenti-chiave

La partita in breve: Modrić non basta ai croati

Luka Modrić porta avanti la Croazia nel secondo tempo Getty Images

Spalletti ridisegna l'Italia, schierando la difesa tre e cambiando tre giocatori rispetto alle partite contro Albania e Spagna. Il primo pericolo lo crea comunque la nazionale a scacchi, costretta a vincere: Gianluigi Donnarumma riesce però a intercettare con bravura la conclusione mancina di Luka Sučić.

Gli Azzurri si fanno vedere con Mateo Retegui, preferito in attacco a Gianluca Scamacca: l'attaccante del Genoa svetta bene sul cross di Riccardo Calafiori, ma il suo colpo di testa - deviato da Joško Gvardiol - termina a lato di un soffio.

L'Italia ha un'altra ottima occasione al 27', con un'azione tutta targata Inter. Nicolò Barella disegna un cross al bacio per Alessandro Bastoni, il difensore è smarcato sul secondo palo ma il suo colpo di testa viene miracolosamente alzato sopra la traversa da Dominik Livaković.

Prima dell'intervallo ci prova anche Lorenzo Pellegrini, ma il portiere del Fenerbahce blocca a terra il suo tentativo.

Dopo l'intervallo il capitano della Roma lascia il posto a Davide Frattesi, che diventa sfortunato protagonista a inizio ripresa: un suo tocco di mano infatti procura un rigore alla Croazia, dopo l'on field review del direttore di gara. Dal dischetto si presenta Luka Modrić, uno specialista, ma Donnarumma lo "ipnotizza" e tiene in vita l'Italia.

Il capitano della Croazia, però, si riscatta quasi subito. Il portiere azzurro è ancora provvidenziale sulla respinta sul tiro ravvicinato di Ante Budimir, ma il centrocampista del Real Madrid e da distanza ravvicinata non sbaglia. La nazionale di Spalletti è sotto.

Il Ct prova a inserire prima Federico Chiesa, poi anche Giacomo Raspadori e Scamacca: all'Italia, però, sembra mancare il guizzo giusto per trovare il pareggio. Che arriva però a pochi secondi dalla fine degli otto minuti di recupero concessi.

Calafiori, dopo una grande azione, scarica per Zaccagni - in campo dall'82' al posto di Matteo Darmian - che con un meraviglioso destro a giro manda il pallone sotto l'incrocio. Per gli Azzurri di Spalletti è festa grande, ora sarà sfida alla Svizzera; per la Croazia è un finale amarissimo.

Croazia-Italia 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Luka Modrić (Croazia)

È diventato il giocatore più anziano a segnare un gol a EURO e ha completato 14 passaggi realizzando una prestazione straordinaria.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Gianluigi Donnarumma para il rigore di Luka Modrić AFP via Getty Images

Formazioni

Croazia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol; Modrić (Majer 80'), Brozović, Kovačić (Ivanušec 70'); Sučić (Perišić 70'), Kramarić (Juranović 90'), Mario Pašalić (Budimir 46')

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (Zaccagni 81'); Barella, Jorginho (Fagioli 81); Raspadori (Scamacca 75'), Pellegrini (Frattesi 46'), Dimarco (Chiesa 57'); Retegui