Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare mercoledì 26 giugno

Si preannuncia un finale al cardiopalma con le partite dei Gruppi E ed F che decreteranno le ultime qualificate agli ottavi di finale.

Ecco un'anteprima delle partite di Francoforte, Stoccarda, Amburgo e Gelsenkirchen.

Entrambe hanno già vissuto alti e bassi in questa fase a gironi: la Romania ha battuto all'esordio l'Ucraina ma poi ha perso col Belgio, mentre la Slovacchia ha prima battuto il Belgio e poi perso contro l'Ucraina. Nonostante ciò, l'allenatore della Slovacchia, Francesco Calzona, sostiene la sua "squadra cenerentola" ed è orgoglioso del fatto che sia pienamente in corsa per gli ottavi di finale, a pari merito con le altre squadre.

La Romania ha stupito alla prima giornata travolgendo 3-0 l'Ucraina grazie ai suoi contropiedi letali, ed è pronta a mostrare tutto il suo potenziale, come ha detto il ct Edward Iordănescu: "Ora è il momento di dimostrare quanto siamo forti e come riusciremo a superare questo momento". Facendo i calcoli dei risultati tutte le squadre del girone sono ancora in corsa per la qualificazione.

Statistica: è la prima volta nella storia delle fasi finali EURO che tutte e quattro le squadre di un girone si presentano a pari punti nell'ultima giornata.

L'Ucraina e il Belgio sono venuti fuori alla seconda giornata, quando entrambe hanno messo a segno i loro primi punti con vittorie entusiasmanti. Per l'allenatore dell'Ucraina, Serhiy Rebrov, la sua squadra ha mostrato uno spirito completamente diverso nella vittoria in rimonta contro la Slovacchia. "Si è vista la nostra forza mentale", ha aggiunto il centrocampista Mykola Shaparenko. Se riusciranno a riproporre lo stesso carattere mercoledì, tutto sarà possibile per gli ucraini.

La classifica del girone vede l'Ucraina ultima e il Belgio secondo, ma si tratta di margini minimi. I gol fatti potrebbero fare la differenza in questo caso. L'allenatore dei Diavoli Rossi, Domenico Tedesco vuole maggiore concretezza rispetto alla partita contro la Romania: "Credo che si potessero segnare tre, quattro o cinque gol", ha detto. "Dobbiamo essere pazienti."

Statistica: la stella del Belgio, Romelu Lukaku, si è visto annullare tre gol in questo torneo, ma rimane il capocannoniere di tutti i tempi dei belgi a EURO con sei reti.

La Cechia ha raccolto un solo punto, quindi la sfida sarà più importante per gli uomini di Ivan Hašek che per la Turchia, attualmente al secondo posto. Parlando della partita contro la Georgia, il tecnico Hašek ha detto: "Quando vedi quanto cuore hanno messo i ragazzi in quella partita, capisci quanto ci tengono a restare in Germania. Lotteremo per la qualificazione".

Dopo la vittoria nella gara d'esordio nel Gruppo F contro la Georgia, la Turchia ha perso un po' della sua carica perdendo contro il Portogallo, anche se il tecnico Vincenzo Montella ritiene che sia stata punita duramente per un paio di errori. Tuttavia c'è ottimismo in casa Turchia, come detto dal centrocampista İsmail Yüksek: "Se giochiamo in maniera ordinata, possiamo battere qualsiasi squadra".

Statistica: il 3-0 contro il Portogallo ha eguagliato la sconfitta più pesante subita dalla Turchia in fasi finali EURO.

Georgia e Portogallo si presentano all'appuntamento con un certo senso di soddisfazione dopo le prestazioni nella seconda giornata. L'eroismo del portiere Giorgi Mamardashvili ha fatto sì che la Georgia ottenesse il primo punto in assoluto agli Europei. L'allenatore Willy Sagnol considera questa esperienza a EURO come una curva di apprendimento per la sua squadra: "Il nostro obiettivo era quello di fare esperienza in questo EURO". Tuttavia, la qualificazione è pienamente alla portata dei georgiani, come detto dall'esterno Khvicha Kvaratskhelia: "Vogliamo andare avanti e proveremo a sfruttare la partita contro il Portogallo".

Roberto Martínez è l'unico allenatore che se ne sta tranquillo dopo il successo del Portogallo contro la Turchia che gli è valsa la vittoria del girone: "Essere primi nel girone è molto importante. Nello spogliatoio ci sono molti giocatori che meritano di giocare. Stiamo crescendo partita dopo partita".

Statistica: Cristiano Ronaldo ha messo lo zampino in 22 gol a EURO, allungando il record detenuto proprio da lui nel torneo: 14 gol e 8 assist.

