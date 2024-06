Scozia-Ungheria 0-1: Csoboth decisivo nel recupero

In una partita avara di occasioni, Kevin Csoboth entra dalla panchina e regala tre punti d'oro all'Ungheria, nell'ultima giornata del Gruppo A di UEFA EURO 2024. La nazionale di Marco Rossi deve ora attendere di scoprire se si qualificherà agli ottavi di finale come una delle quattro migliori terze classificate, mentre la Scozia - sconfitta 1-0 - saluta la competizione.

Momenti chiave 8': Gunn si oppone a Bolla

41': Lo stacco di Orbán centra la traversa

45+1': Il tiro di Szoboszlai è impreciso

88': La conclusione di Schäfer viene bloccata

90+1': Gunn dice di no a Szoboszlaiù

90+2': Csoboth colpisce il palo

90+10': Csoboth realizza il gol vittoria

La partita in breve: gli ungheresi colpiscono allo scadere

McGinn tiene d'occhio il pallone AFP via Getty Images

In quella che era una partita da vincere a tutti i costi sia per la Scozia che per l'Ungheria, c'è voluto l'ultimo minuto del recupero perché Kevin Csoboth segnasse e regalasse all'Ungheria la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale come una delle migliori terze classificate. La Scozia domina il possesso palla all'inizio, ma l'Ungheria sembra più pericolosa davanti alla porta avversaria, anche se raramente mette alla prova il portiere scozzese Angus Gunn.

L'occasione migliore arriva poco prima dell'intervallo, quando il colpo di testa di Willi Orbán sfiora la traversa dopo un calcio di punizione di Szoboszlai. All'inizio del secondo tempo, l'Ungheria resta più aggressiva, anche la Scozia prova ad aumentare i giri del motore, con Ché Adams che al 53' prova il primo tiro in porta. Nel complesso il ritmo aumenta, con transizioni rapide e occasioni da entrambe le parti, anche se ancora poche occasioni nitide.

Il recupero è il momento più frenetico, con il subentrato Csoboth che ha la migliore occasione per l'Ungheria con un tiro a giro sul palo. Dall'altra parte, la Scozia crea non pochi problemi alla difesa ungherese, ma è Csoboth a sfruttare un rapido contropiede al decimo minuto di recupero e regalare la vittoria ai suoi. Con un solo punto all'attivo, la Scozia saluta EURO 2024 - finendo all'ultimo posto il gruppo A - mentre l'Ungheria dovrà aspettare martedì sera per sapere se il suo viaggio all'Europeo continuerà e potrà giocare gli ottavi.

Szoboszlai calcia alto sopra la traversa AFP via Getty Images

Scozia-Ungheria 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Roland Sallai (Ungheria)



Roland Sallai dell'Ungheria con il premio di migliore in campo UEFA via Getty Images

In una partita complicata, Sallai è stato la forza trainante dell'Ungheria, creando occasioni con tiri in porta, corse alle spalle degli avversari e passaggi palla a terra. Nel momento decisivo della partita, è riuscito a rimanere lucido e a fornire l'assist per il gol della vittoria.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Scozia: Gunn; Ralston (McLean 83'), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan 89'); McGinn (Armstrong 76'), Gilmour (Christie 83'), McGregor, McTominay; Adams (Shankland 76')

Ungheria: Gulácsi; Botka, Orbán, Dárdai (Szalai 74'); Bolla (Csoboth 86'), Styles (Nagy 61'), Schäfer, Kerkez (Nagy 86'); Sallai, B. Varga (Ádám 74'), Szoboszlai