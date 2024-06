Svizzera-Germania 1-1: pari tedesco in extremis

La Germania, già qualificata, pareggia in extremis con la Svizzera e chiude al primo posto al Gruppo A di UEFA EURO 2024. L'1-1 della Frankfurt Arena qualifica agli ottavi anche gli elvetici di Murat Yakin, che passano in vantaggio con il primo gol in nazionale di Dan Ndoye, attaccante del Bologna, ma sono raggiunti al 92' dal subentrato Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund.

Momenti chiave 28': Ndoye sblocca il risultato dopo una grande azione

30': Ndoye sfiora il raddoppio ma il suo tiro incrociato termina fuori di un soffio

50': Sommer si salva sulla potente conclusione di Musiala

55': La conclusione di Kroos finisce a lato

67': Il colpo di testa di Havertz termina alto

71': Akanji contiene il tentativo di Kimmich

86': Il colpo di testa di Havertz scheggia il palo

88': Neuer si oppone alla grande a Xhaka

90' + 2': Füllkrug firma il pareggio di testa

La partita in breve: elvetici letali sulle ripartenze

Ndoye batte Neuer e realizza il vantaggio Getty Images

A Francoforte è la Germania a sbloccare il risultato, con un tiro di Robert Andrich che trova impreparato il portiere dell'Inter Yann Sommer. Il gol del centrocampista del Leverkusen, però, è annullato per un precedente fallo di Jamal Musiala ai danni di Michel Aebischer: si resta sullo 0-0.

Ma al 28' la Svizzera passa, con un'azione tutta made in Bologna. Musiala perde palla, Ndoye attacca il centro dell'area e raccoglie il cross di Remo Freuler riuscendo a battere Manuel Neuer. Lo stesso attaccante 23enne sfiora la doppietta, ma dopo aver vinto il duello con Antonio Rüdiger il suo tiro incrociato termina di un soffio fuori.

La Germania prova a reagire con lo stesso difensore del Real Madrid, ma il suo colpo di testa da distanza ravvicinata è impreciso. Nella ripresa la squadra di Nagelsmann ha subito una doppia occasione, prima con Musiala - che trova pronto alla respinta Sommer - e poi con İlkay Gündoğan, che non riesce a far centro sul tap-in.

Il Ct tedesco con i cambi prova a dare nuovo vigore alla squadra, ma deve ringraziare Manuel Neuer che a due minuti dalla fine si salva in corner sul gran tiro di Granit Xhaka. È l'episodio che probabilmente dà la scossa ai tedeschi, che in pieno recupero trovano il pareggio.

Niclas Füllkrug, in campo da poco più di un quarto d'ora, svetta più in alto di tutti sul cross di David Raum e di testa trova il gol dell'1-1. Scatenando la gioia dei tifosi di casa.

Svizzera-Germania 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Granit Xhaka (Svizzera)

"Ha impressionato sia in fase di possesso sia in fase di non possesso, mostrando la sua leadership per tutta la durata della partita. E con dati statistici brillanti".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Manuel Neuer, portiere della Germania Getty Images

Formazioni

Svizzera: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye (Amdouni 65'), Embolo (Duah 65'), Rieder (Vargas 65')

Germania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah (Schlotterbeck 61'), Mittelstädt (Raum 61'); Andrich (Beier 66'), Kroos; Musiala (Füllkrug 77'), Gündoğan, Wirtz (Sané 77'); Havertz