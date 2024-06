Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare lunedì 24 giugno

Le ultime partite del Gruppo B si giocheranno lunedì, con la Croazia che affronterà l'Italia, e l'Albania che se la vedrà con la capolista Spagna.

Ecco un'anteprima delle sfide di Lipsia e Düsseldorf.

Dopo la sconfitta contro la Spagna e il pari contro l'Albania arrivato con un gol segnato all'ultimo minuto dall'albanese Klaus Gjasula, La Croazia deve assolutamente fare risultato contro l'Italia per mantenere vive le sue speranze di qualificazione. "Dobbiamo vincere l'ultima partita", ha dichiarato il centrocampista croato, Martin Baturina. "Sappiamo che sarà dura perché affrontiamo l'Italia. Tuttavia in passato siamo riusciti a recuperare da situazioni più difficili di questa e credo che riusciremo a vincere".

L'Italia ha ottenuto tre punti nelle prime due giornate e si qualificherà agli ottavi come seconda se eviterà la sconfitta contro i Vatreni. La debacle contro la Spagna non sembra aver intaccato la fiducia degli Azzurri, con il portiere Gianluigi Donnarumma che ha dichiarato a fine partita: "Il nostro destino è ancora nelle nostre mani, non dobbiamo preoccuparci. Avremo molto da fare contro la Croazia, ma sono convinto che possiamo farcela". Si preannuncia una partita dalle mille emozioni.

Statistica: quattro degli ultimi cinque incontri ufficiali tra queste due squadre si sono conclusi con un pareggio per 1-1. L'altro è stato la vittoria della Croazia per 2-1 nella Coppa del Mondo FIFA 2002.

Dopo il pareggio contro la Croazia, l'Albania ha ritrovato nuova linfa vitale. Per qualificarsi, però, gli albanesi devono prima affrontare una delle favorite del torneo: la Spagna. Il centrocampista Qazim Laçi ha riassunto bene l'umore della squadra: "Non ci arrenderemo mai e faremo del nostro meglio contro la Spagna. La considererei una finale. Questo punto contro la Croazia ci darà più fiducia".

La Roja ha già vinto il Gruppo B grazie alle due prestazioni quasi perfette contro Croazia e Italia, e adesso proverà a proseguire sulle ali dell'entusiasmo per prepararsi al meglio agli ottavi di finale. L'allenatore Luis de la Fuente ha lasciato intendere che potrebbe fare turnover contro l'Albania, ma ha esortato la sua squadra a mantenere il piede sull'acceleratore: "Alla fine della stagione, i giocatori sono molto stanchi e ogni possibilità di riposare è un vantaggio. Ma abbiamo giocato con fame qui [contro l'Italia] e lo faremo anche quando incontreremo l'Albania".

Statistica: la Spagna ha vinto tutti e sette i precedenti contro l'Albania, segnando 29 gol e subendone solo due.

