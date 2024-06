Belgio-Romania 2-0: riscatto Diavoli Rossi

Quattro nazionali con 3 punti in classifica. E' la situazione del Gruppo E di UEFA EURO 2024, dopo la vittoria di questa sera del Belgio sulla Romania: a Colonia finisce 2-0 per i Diavoli Rossi, grazie ai gol - uno per tempo - di Youri Tielemans e Kevin De Bruyne.

I momenti-chiave 2': Tielemans segna subito sull'assist di Lukaku

5': Castelles si oppone al colpo di testa di Drăgușin

14': La conclusione di Lukaku deviata a lato

18': Niță si salva su Lukébakio

31': Doku mette alla prova i riflessi di Niță

48': Mihăilă non riesce a inquadrare lo specchio della porta

52': Il tiro di De Bruyne finisce a lato

68': Grande parata di Casteels sul tentativo di Man

80': De Bruyne raddoppia e chiude la partita

La partita in breve: il Belgio supera il test Romania

Youri Tielemans non ha fallito la prima chance della partita BELGA MAG/AFP via Getty Images

Se la storia della partita d'esordio contro la Slovacchia era stata quella delle occasioni mancate, il Belgio cambia la narrazione in modo enfatico, segnando nel giro di due minuti a Colonia. In un avvio convulso, la palla arriva a Romelu Lukaku che, dopo aver ricevuto lo scarico da Jérémy Doku, serve Tielemans che non lascia scampo a Florin Niță.

La Romania risponde subito con Radu Drăgușin, che si fa notare ma trova pronto alla parata Koen Casteels. Doku e Lukaku continuano a duettare, quest'ultimo si gira ma vede il suo tiro deviato a lato. Una tipica incursione di De Bruyne regala a Dodi Lukébakio la possibilità di concludere verso la porta di Niță: il portiere si salva in extremis, prima di respingere un altro tiro di Doku.

De Bruyne nella ripresa va vicino due volte al gol e diventa sempre più protagonista, combinando regolarmente - e bene - con Lukaku. Casteels si fa notare con una grande parata su Dennis Man, poi a dieci minuti dalla fine De Bruyne firma il sospirato raddoppio per il Belgio, battendo in velocità Drăgușin e calciando in allungo: il gol che chiude la partita.

I Diavoli rossi si riscattano, nel girone regna sovrano l'equilibrio.

Belgio-Romania 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Kevin De Bruyne (Belgio)

"Ha fatto la differenza. Ancora una volta il giocatore chiave".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Andrei Burca sfida Romelu Lukaku in un duello aereo AFP via Getty Images

Formazioni

Belgio: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate (Debast 77'); Tielemans (Mangala 72'), Onana; Lukébakio (Trossard 56'), De Bruyne, Doku (Carrasco 72'); Lukaku

Romania: Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; M Marin (Olaru 68'); Man, R Marin, Stanciu, Mihăilă (Hagi 68'); Drăguş