Georgia - Cechia 1-1: Schick regala il pari ai cechi

La Cechia riacciuffa la Georgia ed evita la sua seconda sconfitta consecutiva a UEFA EURO 2024. Ad Amburgo la sfida termina 1-1, con Patrik Schick a segno dopo il rigore trasformato da Georges Mikautadze: la nazionale di Willy Sagnol e quella di Ivan Hašek restano appaiate a un punto.

Momenti chiave 3': Mamardashvili si esalta con una doppia parata

9': Il tentativo di Schick viene respinto

27': Černý sbaglia la conclusione da distanza ravvicinata

45'+4': Mikautadze trasforma il rigore del vantaggio

45+5': Mamardashvili dice di no a Schick

59': L'attaccante del Leverkusen realizza il pareggio

La partita in breve: Mamardashvili para tutto

Václav Černý si dispera per un'occasione fallita da distanza ravvicinata Getty Images

In avvio di gara c'è subito lavoro per Giorgi Mamardashvili, portiere dei georgiani, che si esalta con un doppio intervento prima su Adam Hložek e poi su Ladislav Krejčí. La Cechia insiste, il portiere del Valencia dice di no anche a Schick che ci aveva provato con un gran colpo di testa.

Il portiere della Georgia è in grande giornata e neutralizza ancora il tentativo dello scatenato Hložek. Nel finale di tempo la squadra di Sagnol esce allo scoperto e passa in vantaggio, dopo la respinta con i piedi di Jindřich Staněk sul capitano Guram Kashia.

In pieno recupero, tocca la palla in area di braccio e l'arbitro dopo l'on-field review assegna il rigore. Dal dischetto, Mikautadze spiazza il portiere avversario e realizza il vantaggio. Prima dell'intervallo c'è tempo per un'altra azione della Cechia, con Schick, e di un altro super intervento di Mamardashvili, sempre reattivo.

Nella ripresa, al 59', il pareggio dei cechi è però inevitabile. Sugli sviluppi di un corner, la spizzata di testa di Ondřej Lingr - uno dei nuovi entrati - finisce sul palo e il pallone carambola contro il corpo di Schick, per poi rotolare in rete. La nazionale di Hašek insiste, sull'angolo battuto da Vladimír Coufal il difensore del Girona Krejčí prende l'ascensore ma la sua spizzata di testa finisce di poco a lato.

La Cechia insiste, un colpo di testa in tuffo di Mojmír Chytil per poco non trova il bersaglio mentre Mamardashvili è ancora da applausi su Lingr. La sfida finisce in parità, per la Georgia è il primo storico punto in una fase finale di EURO.

Georgia-Cechia 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

UEFA via Getty Images

Vivo Player of the Match: Giorgi Mamardashvili (Georgia)

"Le sue parate sono state incredibili per tutto il tempo, aiutando la Georgia a conquistare un punto potenzialmente vitale per la prima volta a UEFA EURO con una prestazione in cui ha portato fiducia e tranquillità alla sua squadra".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

La Georgia festeggia dopo essere passata in vantaggio UEFA via Getty Images

Formazioni

Georgia: Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Tsitaishvili (Lochoshvili 62'), Davitashvili (Chakvetadze 62'), Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Kvaratskhelia

Cechia: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Provod, Souček, D. Jurásek; Černý (M. Jurásek 55'), Schick (Chytil 68'), Hložek (Lingr 55')