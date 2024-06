Slovacchia-Ucraina 1-2: vittoria in rimonta per gli ucraini

Sotto 1-0 all'intervallo, l'Ucraina lotta a fondo per conquistare una vittoria 2-1 contro la Slovacchia e mettere in cassaforte i primi punti nel Gruppo E di UEFA EURO 2024.

I momenti-chiave

10': Trubin si salva sulla conclusione di Haraslín

11': Il portiere dell'Ucraina dice ancora di no a Schranz

17': La punizione di Hancko è neutralizzata da Trubin

17': Schranz di testa porta in vantaggio la Slovacchia

34': Tymchyk centra il palo con il destro

54': Il piatto sinistro di Shaparenko frutta il pareggio

74': Mudryk colpisce il palo in transizione

79': Yaremchuk approfitta dell'incertezza di Dúbravka e perfeziona la rimonta