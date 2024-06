Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare giovedì 20 giugno

Giovedì si apre con la sfida tra Slovenia e Serbia, a seguire la Danimarca proverà a fermare l'Inghilterra mentre in serata è previsto il big match tra Spagna e Italia.

Ecco l'anteprima delle partite di Monaco, Francoforte e Gelsenkirchen.

Dopo l'ottimo pari in rimonta contro la Danimarca nella gara d'esordio, la Slovenia proverà a vincere la sua prima partita in assoluto a EURO (dove il loro bilancio è P3 S1). Il portiere Jan Oblak è orgoglioso del carattere della sua squadra: "Negli spogliatoi all'intervallo ci siamo detti 'è una partita, di un Europeo, ma è una partita come le altre'. Così abbiamo iniziato il secondo tempo con l'intenzione di segnare e ci siamo riusciti".

La Serbia è stata sconfitta per 1-0 dall'Inghilterra, favorita del girone, nel suo esordio, ma è uscita dal campo a testa alta dopo l'ottimo secondo tempo. "Abbiamo retto bene come squadra e abbiamo dimostrato di potercela giocare", ha detto a EURO2024.com il centrocampista Saša Lukić. "Questo è il copione da seguire. Se ci riusciremo nelle prossime due partite, la Serbia avrà qualcosa in cui sperare".

Statistica: la Slovenia ha affrontato la Jugoslavia (prima dell'attuale Serbia) a EURO 2000, portandosi in vantaggio per 3-0 prima che gli avversari, in dieci uomini, pareggiassero per 3-3. L'allenatore della Serbia, Dragan Stojković, in quell'occasione è stato sostituito nel primo tempo.

L'esordio della Danimarca contro la Slovenia non è andato esattamente secondo i piani: dopo il gol di Christian Eriksen al 17° minuto, gli avversari hanno trovato il gol del pareggio. Tuttavia, i giocatori grazie all'esperienza maturata in Premier League, non si sentiranno troppo intimoriti dalla sfida contro i Tre Leoni, soprattutto se i loro tifosi si faranno sentire a Francoforte come a Stoccarda. "Li abbiamo sentiti per tutto il tempo, soprattutto all'inizio", ha detto l'attaccante Rasmus Højlund. "Ci hanno dato una grande spinta".

I danesi proveranno a fare meno errori possibili contro un'Inghilterra trascinata da un Jude Bellingham in gran forma, autore dell'unico gol contro la Serbia dopo soli 13 minuti. I danesi hanno creato non pochi problemi all'Inghilterra nelle semifinali di EURO 2020, dove ci sono voluti i tempi supplementari e un gol di Harry Kane sulla ribattuta di un rigore parato, per decidere l'incontro. Gli inglesi invece sono consapevoli dei propri mezzi: "Proseguiamo su questa strada", ha detto Trent Alexander-Arnold, che ha aggiunto. "Sappiamo di dover migliorare".

Statistica: la Danimarca ha vinto solo quattro delle sue 22 partite ufficiali contro l'Inghilterra, a fronte di 13 vittorie inglesi.

Il quotidiano sportivo spagnolo Marca dopo il 3-0 contro la Croazia ha titolato: "La Nueva España" (La Nuova Spagna), esaltando la squadra di Luis de la Fuente rispetto alle annate passate. Il portiere Unai Simón ha detto: "Squadra, stampa e tifosi, condividiamo lo stesso orgoglio e ambizione per quello che stiamo facendo. Remiamo tutti nella stessa direzione. Ogni giocatore che è qui vuole raggiungere la finale e vincerla".

L'Italia ha dimostrato di saper soffrire, lottare e vincere, come si evince dal successo in rimonta nell'esordio contro un'Albania passata in vantaggio dopo appena 23 secondi. Sebbene gli Azzurri abbiano eliminato la Spagna ai rigori nel cammino trionfale di EURO 2020, il centrocampista Davide Frattesi non si fa illusioni sulla sfida di Gelsenkirchen. "In questo momento la Spagna è migliore di noi in termini di singoli giocatori", ha detto. "Dovremo mettere in campo lo spirito italiano. Dovremo lottare insieme".

Statistica: escluse le sfide ai calci di rigore, l'Italia ha perso solo una delle dieci partite contro la Spagna agli Europei o ai Mondiali (V4 P5); l'unica sconfitta è arrivata nella finale di EURO 2012 (0-4).

Domani

15:00: Slovacchia - Ucraina (Gruppo E, Düsseldorf)

18:00: Polonia - Austria (Gruppo D, Berlino)

21:00: Paesi Bassi - Francia (Gruppo D, Lipsia)

