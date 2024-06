Croazia-Albania 2-2: Gjasula riacciuffa i croati

Termina con uno spettacolare ed emozionante 2-2 la sfida tra Albania e Croazia, la prima della storia tra le due squadre. Al Volksparkstadion di Amburgo, nella seconda giornata del Gruppo B, Luka Modrić e compagni sembrano poter portare a casa la vittoria, dopo l'uno-due firmato da Andrej Kramarić (74') e dall'autorete di Klaus Gjasula (76') che vanifica il vantaggio della nazionale di Sylvinho realizzato da Qazim Laçi. Ma in pieno recupero è proprio Gjasula a trovare il guizzo vincente per il definitivo pareggio.

Momenti chiave 11': Laçi, di testa, realizza il vantaggio

15': Bajrami effort block

31': Livaković compie un miracolo su Asllani

45+1': Il colpo di testa di Manaj neutralizzato dal portiere avversario

50': Strakosha dice di no al tentativo di Sučić

74': Kramarić trova il pareggio

76': L'autorete di Gjasula porta in vantaggio i croati

90+5': Gjasula si riscatta e pareggia nel recupero

Non come contro gli Azzurri, quando aveva impiegato 23 secondi, ma l'Albania passa rapidamente in vantaggio anche contro la nazionale di Zlatko Dalić. Il cronometro segna 11 minuti di gioco quando Laçi raccoglie il suggerimento di Jasir Asani e di testa beffa Dominik Livaković: 1-0 per gli albanesi.

La Croazia, battuta nettamente dalla Spagna all'esordio, accusa il colpo, e il suo portiere è miracoloso su Kristjan Asllani, liberato da un errore di Modrić. Il numero 1 del Fenerbahce si ripete anche nel recupero su Rey Manaj, che aveva colpito in tuffo. Nella ripresa il Ct croato opta subito per due cambi e Thomas Strakosha - ex portiere della Lazio - deve sporcarsi i guanti sui tentativi di Luka Sučić e Mateo Kovačić.

Al 74' la nazionale di Dalić riesce a trovare il pareggio. Kramarić, tra i migliori dei suoi, riceve il pallone da Ante Budimir e con precisione lo scaglia alle spalle del portiere avversario. Due minuti e la Croazia perfeziona la rimonta. Altro spunto sulla sinistra di Budimir, il tiro di Luka Sučić viene respinto e la carambola su Gjasula propizia il più incredibile degli autogol.

L'Albania si lancia in avanti, Arbër Hoxha va vicinissimo al pareggio che trova comunque in pieno recupero Gjasula, che aveva gettato nello sconforto i tifosi albanesi con il suo autogol: il centrocampista del Darmstadt trova di sinistro il varco giusto all'altezza del dischetto di rigore. Finisce 2-2, un risultato che fa felice soprattutto la nazionale di Sylvinho.

Croazia-Albania 2-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Andrej Kramarić (Croazia)

"Ha sempre avuto la soluzione giusta. Un ottimo giocatore in mezzo al campo e un giocatore che sa fare la differenza".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni iniziali

Croazia: Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Modrić, Brozović (Pašalić 46'), Kovačić; Majer (Sučić 46'), Petković (Budimir 69'), Kramarić

Albania: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Asani (Seferi 64'), Manaj, Bajrami

