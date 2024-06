Anteprima EURO 2024: cosa guardare mercoledì 19 giugno

Mercoledì inizia la seconda giornata, con Croazia e Albania che si sfidano per primi nel Gruppo B. Quindi, la Germania cerca di dare seguito alla vittoria contro l'Ungheria, mentre la Scozia – battuta dai padroni di casa a Monaco alla prima giornata – affronta la Svizzera.

Ecco l'anteprima delle gare in programma ad Amburgo, Stoccarda e Colonia.

Croazia e Albania hanno perso la partita d'esordio e, in un girone estremamente difficile che vede protagoniste Italia e Spagna, considerano questa gara come la loro migliore possibilità di raccogliere tre punti. La sconfitta per 3-0 contro la Spagna è stata forse troppo dura per la Croazia, ma i conti della fase a gironi rimangono gli stessi: con due vittorie si passa il turno. Il quotidiano croato Jutarnji List ha riassunto lo stato d'animo della squadra con il titolo: "Avanti con coraggio". Come ha commentato il capitano Luka Modrić: "Non possiamo più commettere errori. In un certo senso va bene così, perché sappiamo di non avere altra scelta che vincere".

Nedim Bajrami ha portato in vantaggio l'Albania dopo appena 23 secondi contro l'Italia (record a EURO), ma gli Azzurri hanno rimontato sul 2-1 e rimandato la squadra di Sylvinho al punto di partenza. Il dominio a centrocampo potrebbe essere la chiave ad Amburgo, come ben sa Bajrami. "Conosco bene [Marcelo] Brozović perché ho giocato contro di lui in Serie A, mentre [Luka] Modrić e [Mateo] Kovačić sono due giocatori di alto livello, quindi dovremmo concentrarci al 100%".

La vittoria della Germania nella prima gara ha fatto esplodere l'entusiasmo in tutto il paese, con Jamal Musiala e Florian Wirtz protagonisti di una gara travolgente, ma una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite contro l'Ungheria suggeriscono che i padroni di casa potrebbe non avere vita così facile a Stoccarda. "L'Ungheria è sempre un'avversaria scomoda", ha detto il centrocampista Emre Can. "È difficile giocare contro di loro. Me lo ricordo bene a EURO 2020 a Monaco [2-2]. Dobbiamo concentrarci su di noi: se sfrutteremo l'energia che ci ha dato la vittoria per 5-1 contro la Scozia, andrà tutto bene".

La sconfitta per 3-1 contro la Svizzera è stata una falsa partenza per l'Ungheria, che ha sei giocatori che militano in Germania. Anche se la prima giornata è stata pesante, il portiere Péter Gulácsi non pensa che la squadra debba cambiare troppo, avendo superato le qualificazioni imbattuta. "Abbiamo un'idea di gioco chiara", ha detto l'estremo difensore, 34 anni. "Ognuno di noi sa dove deve stare e qual è il suo ruolo". Gli errori dei singoli sono costati cari contro la Svizzera: per questo, l'Ungheria dovrà essere praticamente perfetta.

Nonostante il nutrito seguito di tifosi, la Scozia di Steve Clarke è stata travolta nella prima partita; dopo la sconfitta per 5-1, il centrocampista Callum McGregor vuole farsi perdonare contro la Svizzera. "Tutti se la prenderanno con noi perché abbiamo giocato male, ma la sconfitta non deve farci deragliare e non possiamo cadere a pezzi", ha detto. "La Svizzera e l'Ungheria saranno affamate, quindi tocca a noi rimediare".

Clarke ha spiegato che la capacità della Svizzera di migliorare nei tornei più importanti è stata un esempio per la Scozia. Gli elvetici hanno sicuramente iniziato con il piede giusto a EURO 2024 e il 3-1 sull'Ungheria ha dato l'impressione che la fase a eliminazione diretta fosse già in vista. Il capitano Granit Xhaka, però, vuole mantenere l'attenzione sui prossimi avversari. "Conosciamo la qualità della Scozia", ha detto il centrocampista del Leverkusen. "Ha giocatori che militano in grandi squadre".

