Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare martedì 18 giugno

La prima giornata di UEFA EURO 2024 si conclude con le prime due partite del Gruppo F. La Georgia, all'esordio assoluto nel torneo, parte da sfavorita contro la Turchia, mentre poco dopo Cristiano Ronaldo proverà ad aggiungere altri gol ai suoi 130 segnati col Portogallo (record), quando affronterà la Cechia.

Ecco un'anteprima delle partite di Dortmund e Lipsia.

A secco di vittorie da cinque partite, la Turchia proverà a iniziare nel migliore dei modi il torneo quando affronterà l'esordiente Georgia nella prima partita del Gruppo F. Alla squadra di Vincenzo Montella non mancano le ambizioni, come ammesso dall'attaccante Yusuf Yazıcı: "Il nostro obiettivo è quello di raggiungere almeno la semifinale, come fatto a EURO 2008".

Forse la Georgia non punta così in alto, anche se il capitano Guram Kashia, si è detto ottimista: "Meritiamo di essere dove siamo. Dobbiamo assolutamente goderci questo torneo e questa partita. Faremo del nostro meglio e mostreremo quello che sappiamo fare".

Statistica: la Georgia non dovrebbe sentirsi troppo tranquilla se dovesse arrivare all'intervallo con la partita in parità; 11 dei 14 gol della Turchia a EURO, infatti, sono arrivati dopo l'intervallo.

Se scenderà in campo nella gara d'esordio, Cristiano Ronaldo raggiungerà il sesto EURO personale. I suoi compagni di squadra sono determinati quanto lui: "Dobbiamo affrontare l'Europeo con l'obiettivo di superare noi stessi e non di battere determinati avversari", ha dichiarato il difensore Rúben Dias. "Se pensiamo a noi stessi, potremo raggiungere il nostro pieno potenziale".

Il ceco Tomáš Holeš si sente onorato dall'idea di provare a impedire a 'CR7' di aumentare il suo record mondiale di gol in nazionale. "Giocare contro di lui sarebbe un sogno che si avvera per me, perché l'ho osservato per tutta la mia carriera", ha detto il giocatore dello Slavia Praha. "È la più grande stella della mia generazione insieme a [Lionel] Messi, quindi non vedo l'ora di affrontarlo".

I gol di Ronaldo a EURO contro la Cechia

Statistica: il Portogallo ha vinto tutte e dieci le gare di qualificazione, segnando il maggior numero di gol (36) e subendone il minor numero (2) di tutte le squadre partecipanti.

