Croazia - Albania, anteprima seconda giornata Gruppo B EURO 2024: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Croazia e Albania si affrontano mercoledì 19 giugno alla seconda giornata del Gruppo B di UEFA EURO 2024.

Croazia - Albania in breve Quando: mercoledì 19 giugno (15:00 CET)

Dove: Volksparkstadion, Amburgo

Cosa: seconda giornata Gruppo B di UEFA EURO 2024

Guida alla partita

La sconfitta della Croazia alla prima giornata contro la Spagna di Luis de la Fuente a Berlino è stata la terza nelle ultime 13 partite della fase a gironi di EURO. L'importanza della partita di mercoledì è tangibile nelle dichiarazioni di Zlatko Dalić, che afferma che la sua squadra "deve vincere" al Volksparkstadion per mantenere vive le speranze di raggiungere la fase a eliminazione diretta per il terzo torneo consecutivo. Il buon secondo tempo disputato contro gli spagnoli è sicuramente un segnale incoraggiante.

Tutti i gol della Croazia verso EURO 2024

L'inizio perfetto dell'Albania contro l'Italia, con il gol più veloce nella storia di EURO, non è stato sufficiente a battere i campioni in carica. Sylvinho ha sottolineato molti aspetti positivi della sua squadra ma, in vista della sfida contro la Spagna a Düsseldorf alla terza giornata, l'ex difensore di Arsenal e Barcellona considera fondamentale l'incontro con la Croazia.

Probabili formazioni

Croazia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Sosa; Modrić, Sučić, Kovačić; Majer, Budimir, Kramarić

Albania: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Bajrami, Ramadani; Laçi, Manaj, Asani

Stato di forma

Croazia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVPV

Albania:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVSSP

Le parole degli allenatori

Zlatko Dalić, Ct Croazia: "Stiamo analizzando l'Albania e cercheremo di capire come affrontarli al meglio, consapevoli che questa è una partita cruciale per noi, che dobbiamo vincere e che i nostri avversari sono fiduciosi dopo la buona prestazione contro l'Italia. Ci aspetta un'altra partita difficile e combattuta, ma siamo pronti. I tifosi croati non faranno di certo mancare il loro sostegno: saranno al nostro fianco anche ad Amburgo".

Sylvinho, Ct Albania: "I tifosi sono stati incredibili, dentro e fuori dallo stadio. È un peccato che non siamo riusciti a pareggiare contro l'Italia. Se non avessimo subito il secondo gol avremmo potuto ancora colpirli in contropiede".