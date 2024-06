Serbia-Inghilterra 0-1: Tre Leoni ok con Bellingham

Inizia con un prezioso successo di misura EURO 2024 per l'Inghilterra. Finalista dell'ultima edizione, la nazionale di Gareth Southgate piega di misura una coriacea Serbia all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen: decide la sfida un gol nel primo tempo di Jude Bellingham.

I momenti-chiave 13': Bellingham fa centro di testa su un cross deviato di Saka

20': Mitrović calcia di poco a lato

24': Walker non sfrutta l'assist di Saka e calcia a lato davanti al portiere serbo

60': Mitrović arginato in qualche modo da Pickford e Trippier

77': Rajković devia sulla traversa un imperioso stacco di Kane

La partita in breve: I Leoni partono con un successo

L'imperioso colpo di testa con cui Bellingham ha deciso la sfida di Gelsenkirchen UEFA via Getty Images

La partenza degli inglesi è promettente, con un ampio possesso contro un avversario che decide inizialmente di lasciare tutti gli uomini dietro la palla. Il piano tattico di Dragan Stojković, però, salta nel giro di 13 minuti. Un passaggio perfettamente calibrato di Kyle Walker mette Bukayo Saka in condizione di effettuare un cross dalla destra, che viene deviato dalla scivolata di Strahinja Pavlović: sul pallone si avventa come un falco Bellingham che sovrasta l'avversario e di testa supera Predrag Rajković.

La Serbia tenta di reagire immediatamente: Aleksandar Mitrović mette a lato di poco mentre Dušan Vlahović si vede neutralizzare il tiro, mentre dall'altra parte il vivace Saka - una spina nel fianco per tutto il primo tempo - inventa per Walker che si inserisce bene in area ma non trova lo specchio della porta con il suo tiro.

L'Inghilterra sembra in controllo, ma la Serbia continua a essere minacciosa e a inizio secondo tempo il sostituto Filip Mladenović sfiora il tocco vincente su un cross basso di Vlahović. Trent Alexander-Arnold testa i riflessi di Rajković e l'Inghilterra risponde alla grande, anche se poi Jordan Pickford e Kieran Trippier hanno il loro da fare per impedire a Mitrović di segnare il pari.

Le sostituzioni della Serbia danno nuovo vigore alla squadra e Dušan Tadić per poco non mette Luka Jović solo davanti al portiere di Southgate; ma è l'Inghilterra a sfiorare il secondo gol, con Rajković che respinge incredibilmente sulla traversa un colpo di testa ravvicinato di Harry Kane. Pickford è attento e respinge il tiro di Vlahović nelle fasi finali: l'Inghilterra di Southgate parte bene mettendo le mani sui primi tre punti.

Serbia - Inghilterra 0-1: la partita minuto per minuto

Vivo Player of the Match: Jude Bellingham (Inghilterra)

"Decisivo in fase offensiva e difensiva, ha coperto quasi tutto il campo, è stato coinvolto per tutta la partita e ha segnato il gol decisivo".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Bukayo Saka ha giocato un'ottima partita, specie nel primo tempo AFP via Getty Images

Formazioni

Serbia: Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, S. Milinković-Savić, Gudelj (Ilić 46'), Lukić (Jović 61'), Kostić (Mladenović 43'); Vlahović, Mitrović (Tadić 61')

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold (Gallagher 69), Rice; Saka (Bowen 76'), Bellingham (Mainoo 86'), Foden; Kane