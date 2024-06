Slovenia-Danimarca 1-1: a Stoccarda finisce pari

Termina in parità la sfida tra Slovenia e Danimarca, valida per la prima giornata del Gruppo C di UEFA EURO 2024. A Stoccarda, i danesi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a Christian Eriksen, ma nella ripresa subiscono il ritorno degli avversari che pareggiano con Erik Janža.

I momenti-chiave 16': Šeško va vicino al gol con un tiro dal limite

17': Eriksen realizza il vantaggio per i danesi

52': Un colpo di testa di Stojanović termina a lato di poco

65': Oblak si salva su Højlund

74': Janža segna con un gran tiro di sinistro deviato



La partita in breve: la Slovenia recupera

Erik Janza non trattiene la gioia dopo aver realizzato il pareggio della Slovenia AFP via Getty Images

Il primo squillo è degli sloveni, con Benjamin Šeško: il destro dell'attaccante del Leipzig, fresco di rinnovo di contratto, passa vicinissimo al palo. A colpire, in pratica all'azione successiva, è la squadra di Kasper Hjulmand. Una rimessa laterale di Alexander Bah sorprende la difesa slovena, Jonas Wind inventa di tacco per Eriksen che si inserisce bene e mette il pallone all'angolino, dove Jan Oblak non può arrivare.

La squadra di Matjaž Kek accusa il colpo, Šeško rischia l'autorete calciando addosso a Jan Mlakar - giocatore del Pisa - mentre Wind con un'altra invenzione libera Eriksen: questa volta, però, il centrocampista del Manchester United calcia alto. I danesi sembrano controllare la situazione anche nella ripresa, con Jaka Bijol dell'Udinese che rischia anche lui l'autorete sulla punizione calciata dal "solito" Eriksen.



Oblak si supera, negando il raddoppio a Rasmus Højlund servito bene da Victor Kristiansen. Poi la nazionale slovena inizia ad attaccare con maggiore convinzione alla ricerca del pareggio. Adam Gnezda Čerin, di testa, mette i brividi ai tifosi danesi, salvati come Kasper Schmeichel dal palo sul bolide dal limite dell'area di Šeško.



Al 77', gli sforzi della naziomale di Kek sono premiati. Il sinistro dal limite di Erik Janža, sugli sviluppi di un corner, è deviato da Morten Hjulmand e la traiettoria inganna Schemichel, che stava andando a coprire la parte opposta. La Slovenia vuole addirittura vincere, ma le conclusioni di Andraž Šporar prima e Žan Karničnik poi non trovano lo specchio della porta.

La sfida di Stoccarda finisce 1-1.

Slovenia-Danimarca 1-1: la partita minuto per minuto

Vivo Player of the Match: Christian Eriksen (Danimarca)

Ha segnato un bel gol in apertura e ha guidato la manovra dal centro del campo per tutto il tempo.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Christian Eriksen esulta dopo aver portato in vantaggio la Danimarca a Stoccarda Getty Images

Formazioni

Slovenia: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović (Verbič 67'), Gnezda Čerin, Elšnik (Stanković 75'), Mlakar (Celar 75'); Šporar (Brekalo 90'+5'), Šeško (Kurtić 90'+5')

Danimarca: Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Højbjerg (Nørgaard 83'), Kristiansen (Mæhle 78'); Eriksen; Wind (Dolberg 83'), Højlund (Poulsen 83')