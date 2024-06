Anteprima 16 giugno EURO 2024: cosa guardare domenica

Virgil van Dijk, Harry Kane e Dušan Tadić sono tra i fuoriclasse pronti a dare spettacolo nel terzo giorno di UEFA EURO 2024.

Ecco una breve guida alle partite di Amburgo, Stoccarda e Gelsenkirchen.

Nella prima partita tra le due squadre in una fase finale, i polacchi devono fare i conti con l'assenza per infortunio del capitano Robert Lewandowski. Al suo quarto e ultimo EURO, il portiere Wojciech Szczęsny invece si affida ai suoi giovani compagni di squadra e alla loro fame di vittoria: "I giovani danno il massimo perché sono all'inizio della loro carriera e vogliono mettersi in mostra".

Conosciamo le squadre: Paesi Bassi

Vincitori di EURO nel 1988 in Germania, i Paesi Bassi hanno stentato da quando hanno raggiunto i quarti nel 2008. Il difensore del Liverpool, Virgil van Dijk, conta sull'aiuto del pubblico nella sfida contro la Polonia ad Amburgo: "È una squadra ostica con buoni giocatori. So per certo che ci saranno molti tifosi polacchi a renderci le cose difficili. Avremo bisogno dell'aiuto dei nostri tifosi".

Statistica: la Polonia non vince da 12 partite contro i Paesi Bassi (P5 S7), ovvero dalla vittoria per 2-0 in casa in una gara di qualificazione agli Europei del maggio 1979.

Gioca al Predictor di EURO 2024

Il Gruppo C prosegue con la Slovenia di Matjaž Kek, alla sua prima fase finale tra Europeo e Mondiale da quando l'allenatore l'ha condotta alla Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sudafrica. La Slovenia ha affrontato la Danimarca nelle qualificazioni (1-1 in casa e sconfitta 2-1 a Copenaghen), ma l'attaccante Benjamin Šeško (21 anni) si è detto positivo: "Sono entusiasta e credo che lo siano anche gli altri. Non vedo l'ora di vivere il torneo così vedremo come funzioneremo come squadra".

Tutti i gol della Danimarca nelle qualificazioni

Al suo decimo EURO, la Danimarca a differenza della Slovenia ha una grande esperienza nel torneo. Ripescati e vittoriosi nell'edizione del 1992, i danesi hanno raggiunto la semifinale nell'ultima edizione, ma il portiere Kasper Schmeichel, oggi 37enne, sa che sarà dura a Stoccarda. "Affrontiamo un avversario che abbiamo incontrato un paio di volte di recente. Sarà una partita a scacchi", ha detto. "È sempre bello iniziare con una buona prestazione e con una vittoria, perché ti dà fiducia e qualcosa su cui costruire".

Statistica: la Slovenia non ha vinto neanche una partita nell'unico precedente EURO disputato nel 2000, e non ha ancora vinto una partita contro la Danimarca. (P1 S5).

La sconfitta in amichevole per 1-0 contro l'Islanda prima della fase finale, non è stata un buon segnale in vista della prima partita in assoluto degli inglesi contro la Serbia, ma il capitano serbo, Dušan Tadić, è diffidente: "Sappiamo tutti che qualità hanno. Non hanno schierato diversi giocatori che sicuramente saranno titolari contro di noi", ha spiegato.

Kane: 'Siamo qui per vincere'

I tifosi dell'Inghilterra sanno di aver avuto abbastanza delusioni nei 58 anni trascorsi dalla vittoria del loro unico titolo importante (la Coppa del Mondo del 1966) per diffidare dell'ottimismo pre-torneo, ma persino il capitano Harry Kane ha faticato a sminuire la qualità dell'attuale selezione. "Questa squadra è una delle migliori, se non la migliore, che abbiamo avuto", ha detto. "Abbiamo dei giovani talenti incredibili che non hanno paura di niente e che vogliono solo giocare".

Statistica: nessuna squadra ha giocato tante partite di EURO come l'Inghilterra (38) senza vincere la competizione.

Domani

15:00: Romania - Ucraina (Gruppo E, Monaco)

18:00: Belgio - Slovacchia (Gruppo E, Francoforte)

21:00: Austria - Francia (Gruppo D, Düsseldorf)

Orari in CET.

Scarica l'app di EURO 2024!