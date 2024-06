Antoine Griezmann sulle speranze della Francia, sui record e sulle avversarie a EURO – l'intervista

Dopo aver raggiunto negli ultimi otto anni due finali della Coppa del Mondo FIFA (vincendone una) e una finale di UEFA EURO, anche in Germania la Francia parte ancora una volta tra le favorite. Uno dei giocatori più importanti è senza dubbio l'attaccante dell'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, che ha recentemente stabilito un record giocando 84 partite consecutive per la sua nazione.

A UEFA.com, il 33enne ha parlato della sua impressionante costanza, della solida difesa della Francia e delle rivali per la vittoria di EURO 2024 nelle prossime settimane.

Scegli la tua squadra Fantasy di EURO!

Sull'umore della squadra in vista di EURO 2024

Stiamo bene e siamo fiduciosi. Fisicamente siamo pronti. Sappiamo che la prima partita (contro l'Austria) sarà molto importante per iniziare bene la competizione. Saremo uniti dall'inizio alla fine. Remeremo tutti nella stessa direzione: questa sarà la chiave del nostro successo. So cosa devo fare e cosa serve alla squadra per vincere; lo si impara nel corso delle partite e delle competizioni.

Guida alle squadre: Francia

Sul suo record in nazionale

Ne sono molto orgoglioso e felice. Ho dovuto fare molti sacrifici, sia a casa che qui con la Nazionale, quindi sono molto felice di detenere questo record. Come dico io, "mi piace il calcio, amo il calcio", quindi faccio il possibile per stare bene, per poter giocare partite una dietro l'altra, per essere al miglior livello possibile. Non ho pensato al record. Ho cercato di prendermi cura del mio corpo, di me stesso, e poi le persone che lavorano qui in federazione me ne hanno parlato ed è successo in modo molto naturale.

Tutti i gol di Antoine Griezmann a EURO

Sulle sue grandi prestazioni con la Francia

Penso che sia merito dell'aver giocato grandi partite e grandi competizioni. In nazionale inoltre mi sento molto bene, e poi ci sono grandissimi giocatori. Anche avere un allenatore come Didier Deschamps che si fida molto di te aiuta molto.

Altro sulla Francia

Mi piace giocare i big match. Le guardavo in TV e quindi, ovviamente, ripenso sempre a me da bambino che guardavo le partite in TV adesso che ci gioco io stesso. Quando arriviamo negli stadi, o quando vediamo la gente davanti alla TV con la maglia della nazionale o la bandiera francese, questo ci motiva.

Sulla difesa solida della Francia

Per me avere una difesa solida e una squadra che lavora insieme dove ogni giocatore dà il massimo per aiutare in difesa, è una delle basi per andare il più lontano possibile. Anche dal punto di vista offensivo abbiamo molti giocatori in grado di far male ai nostri avversari in qualsiasi momento della partita.

Mi piace l'aspetto tattico, quando si studia come dare meno opportunità possibili alla squadra avversaria. Cerco sempre di incoraggiare i miei compagni a lavorare in difesa, perché sembra la cosa più semplice ma è la più difficile da fare per ogni giocatore, soprattutto per gli attaccanti. Ma per me è la cosa più importante ed è la chiave del successo.

Tutti i gol della Francia nelle qualificazioni a EURO 2024

Sulle rivali della Francia per la vittoria di EURO 2024

Credo che ci siano alcuni favoriti. C'è la Germania, che gioca in casa. Ci sono i Paesi Bassi, la Croazia, l'Italia, la Spagna, l'Inghilterra. L'EURO è davvero difficile. Sta a noi giocare bene, dimostrare se siamo favoriti o meno sul campo, e lasciare il resto al caso. Sappiamo che la finale è il 14 luglio, giorno della festa nazionale francese. Sarebbe un sogno, quindi sta a noi dare il massimo per far sì che accada.