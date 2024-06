La forza trainante di EURO contribuisce a trasformare vite e comunità

Ogni EURO ha una storia unica che rimane impressa nell'immaginario collettivo. Ma il torneo è anche il punto di partenza di centinaia di storie meno visibili che raccontano la forza trainante del nostro sport nel cambiamento positivo di vite e comunità.

Ciascuna storia inizia dal programma UEFA HatTrick, che distribuisce più della metà degli introiti netti di ogni EURO a ciascuna delle 55 federazioni calcistiche europee al fine di contribuire alla crescita del calcio nel loro Paese. Il finanziamento dà il via a una serie di storie di successo che toccano tutti i livelli della piramide calcistica.

A livello locale, grazie ai finanziamenti sono stati costruiti mini campi da gioco, si è aiutata la crescita dei club, migliorata la formazione degli allenatori amatoriali, aiutato le le scuole calcio e fatte innumerevoli altre iniziative di calcio di base che danno la possibilità a tante persone di giocare a calcio, indipendentemente dalle capacità, dall'età, dal sesso o dall'etnia. A livello nazionale, invece, aiuta le federazioni a costruire stadi e centri sportivi per gli allenamenti e a investire nei giocatori, negli allenatori, negli arbitri e nel management.

Ma l'immensa popolarità e l'influenza del nostro sport fanno sì che l'impatto di molti progetti vada ben oltre la comunità calcistica. Alcuni contribuiscono a rompere le barriere sociali e a promuovere i benefici della salute e del benessere. Altri promuovono lo sviluppo economico e affrontano il cambiamento climatico. Insieme, ispirano un cambiamento sociale positivo.

Per celebrare i 20 anni del programma HatTrick, abbiamo invitato persone di tutta Europa a raccontare la loro esperienza diretta, ovvero di come un progetto di sviluppo finanziato da EURO abbia contribuito a cambiare la loro vita e la loro comunità. Le loro parole ed esperienze ci ricordano il potenziale del calcio nel rendere la società un posto migliore.

EURO 2024: dove vanno i soldi?

Poche grandi competizioni sportive fanno più degli Europei per garantire che il denaro generato dalla vendita dei diritti commerciali, mediatici e dei biglietti vada al di là del torneo a beneficio di tutto il calcio e della società.

Dal 2004, il programma UEFA HatTrick ha distribuito in media il 66% degli introiti netti di ogni EURO alle 55 federazioni calcistiche europee per finanziare progetti di sviluppo in tutta la piramide calcistica.

Con la crescita degli EURO, è cresciuto anche il programma UEFA HatTrick. Dopo 20 anni e cinque EURO, il più grande fondo di solidarietà dello sport ha distribuito complessivamente 2,6 miliardi di euro e realizzato più di 800 progetti. Nei prossimi quattro anni, 935 milioni di euro dei ricavi di EURO 2024 torneranno nel calcio - il 21% in più rispetto al 2020.

L'investimento HatTrick apre le porte a ulteriori finanziamenti da parte del settore pubblico e privato. Ogni singolo euro di fondi degli Europei genera più di 3 euro di investimenti da parte di governi, autorità locali e club.

Per la UEFA, il successo di EURO 2024 in Germania non si baserà solo sulle quattro settimane di spettacolo calcistico, ma anche sull'impatto quadriennale di centinaia di progetti di sviluppo alimentati da EURO e sulle storie di successo che essi creano.