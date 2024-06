Ungheria-Svizzera 1-3: buona la prima per gli elvetici

La Svizzera batte l'Ungheria con una prestazione convincente e raggiunge la Germania in vetta al Gruppo A di UEFA EURO 2024. A Colonia finisce 3-1 per la squadra di Murat Yakin, che costruisce la sua vittoria nel primo tempo con le reti di Kwadwo Duah e Michel Aebischer e poi chiude il conto in pieno recupero con Breel Embolo, dopo che la squadra di Marco Rossi era tornata in partita grazie a Barnabás Varga.

Momenti chiave 10': Sallai spedisce alto dopo l'incursione di Fiola sulla destra

12': Duah firma il vantaggio raccogliendo uno splendido assist di Aebischer

20': Gulácsi si salva su Vargas dopo un errore difensivo ungherese

40': Un colpo di testa di Orbán termina direttamente tra le braccia di Sommer

45': Aebischer trova il raddoppio con un bel destro a giro raccogliendo l'assist di Freuler

54': Gulácsi si oppone ancora con bravura a Vargas

66': Varga fa centro di testa sul cross di Szoboszlai e riporta in partita i suoi

90+3': Embolo scavalca con un pallonetto Gulácsi e mette la vittoria elvetica al sicuro

La partita in breve: la squadra di Yakin non stecca al debutto

L'esultanza di Kwadwo Duah AFP via Getty Images

Gli elvetici impiegano 12 minuti per sbloccare il risultato. Manuel Akanji, difensore del Manchester City, trova tra le linee Aebischer, che a sua volta offre un assist d'oro a Duah: l'attaccante del Ludogorets supera l'esperto Péter Gulácsi e fa centro alla seconda presenza in nazionale, portando in vantaggio i suoi.

Ruben Vargas si divora il raddoppio dopo un errore difensivo della nazionale di Marco Rossi, ma allo scadere del primo tempo i ragazzi di Murat Yakin realizzano il 2-0. Con un'azione tutta targata Bologna. Aebischer sfrutta l'assist di Remo Freuler e con un colpo da biliardo mette il pallone in rete: Gulácsi non può proprio arrivare sul suo destro a giro.

La Svizzera, rinfrancata dal doppio vantaggio, sembra padrona del campo e il portiere dell'Ungheria deve salvarsi in angolo sul tentativo ancora di Duah. Ma al minuto 66' la squadra magiara riapre la partita.

Dominik Szoboszlai, centrocampista del Liverpool e capitano della squadra, crossa per Varga e l'attaccante del Ferencváros riesce ad anticipare Aebischer, superando Yann Sommer. La Svizzera è sempre avanti, ma 2-1.

I due Ct provano a cercare soluzioni dalla panchina e dopo una chance a Granit Xhaka la Svizzera trova il tris che blinda il successo in pieno recupero. E' Embolo del Monaco, entrato dalla panchina, con un beffardo pallonetto dopo l'assist involontario di Willi Orbán, a beffare ancora Gulácsi e regalare ai tifoi elvetici un pomeriggio da ricordare.

Ungheria-Svizzera 1-3: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Granit Xhaka (Svizzera)

"Prestazione completa a centrocampo, eccellente in fase di possesso, in fase di costruzione e di passaggi penetranti. Grande dedizione al lavoro e leadership, grande organizzatore".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Michel Aebischer, autore di un gol e di un assist nella sfida contro l'Ungheria AFP via Getty Images

Formazioni

Ungheria: Gulácsi; Lang (Bolla 46'), Orbán, Szalai (Dárdai 79'); Fiola, Nagy (Kleinheisler 67'), Schäfer, Kerkez (Ádám 79'); Sallai, Szoboszlai; Varga

Svizzera: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Widmer (Stergiou'), Xhaka, Freuler (Sierro 86'), Aebischer; Ndoye, Vargas (Embolo 74'); Duah (Amdouni 68')

Barnabas Varga (D) e Dominik Szoboszlai AFP via Getty Images