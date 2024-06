Belgio - Slovacchia, anteprima prima giornata Gruppo E EURO 2024: dove guardarla, orario, formazioni

Belgio e Slovacchia si affronteranno lunedì 17 giugno per la prima giornata del Gruppo E di UEFA EURO 2024.

Belgio - Slovacchia in breve Quando: lunedì 17 giugno (18:00 CET)

Dove: Frankfurt Arena

Cosa: prima giornata Gruppo E UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Belgio - Slovacchia in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Questo sarà il primo incontro in gare ufficiali tra le due nazioni. Il Belgio ha superato brillantemente le qualificazioni, piazzandosi al primo posto del proprio girone con 20 punti in otto partite, con Romelu Lukaku autore di ben 14 gol. Anche la Slovacchia ha ben figurato nelle qualificazioni, classificandosi seconda dietro al Portogallo e vincendo sette delle dieci partite disputate nel girone.

Gli slovacchi hanno superato la fase a gironi solo una volta dall'indipendenza, nel 2016, e non sono riusciti ad andare oltre il girone tre estati fa. Anche il Belgio partecipa alla terza edizione consecutiva di EURO e punterà molto più in alto rispetto alle ultime due fasi finali, entrambe finite ai quarti di finale.

Tutti i gol del Belgio nelle qualificazioni

Probabili formazioni

Belgio: Casteels; Faes, Witsel, De Cuyper; Castagne, Mangala, Onana, Doku; Trossard, Lukaku, De Bruyne

Slovacchia: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín

Stato di forma

Belgio:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVPPVV

Slovacchia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVPSVV

Tutti i gol della Slovacchia nelle qualificazioni

Le parole degli allenatori

Domenico Tedesco, ct Belgio: "Abbiamo molti giocatori interessanti, molti giovani che sono andati in club più grandi negli ultimi mesi. Abbiamo una bella squadra e possiamo essere molto flessibili, a seconda di chi abbiamo a disposizione. Siamo già in grado di giocare in diversi modi".

Francesco Calzona, ct Slovacchia: "Il Belgio è sicuramente la squadra più forte del nostro girone. Si trovano in un momento di cambiamento con i loro giocatori a causa dell'età, ma hanno giovani davvero forti. Credo che li vedremo di nuovo ai vertici, come negli ultimi anni".