Khvicha Kvaratskhelia: l'orgoglio della Georgia e le aspettative per EURO 2024 – Intervista

Il 18 giugno sarà un giorno speciale per la Georgia: la sfida contro la Turchia a Dortmund non solo sarà la sua prima partita a UEFA EURO 2024, ma anche la prima partita assoluta in un torneo internazionale maggiore. Grazie alla vittoria contro la Grecia agli spareggi, la piccola nazione sarà l'unica esordiente alla fase finale di EURO in Germania.

Gran parte del suo successo si deve a Khvicha Kvaratskhelia, autore di 15 gol in 30 partite con la nazionale. A UEFA.com, il 23enne esterno del Napoli parla delle emozioni prima del calcio d'inizio, della sua reputazione e delle ambizioni della squadra.

Scegli la tua squadra EURO Fantasy!

La qualificazione della Georgia

Partecipare a un torneo così importante era il sogno più grande di ogni georgiano ed è stato il giorno più felice per tutti noi quando lo abbiamo realizzato. Ma non siamo venuti qui solo per fare numero: vogliamo lasciare il segno a EURO 2024 e scrivere una nuova pagina di storia. Faremo del nostro meglio. La squadra è molto concentrata e pronta per il torneo. In Georgia tutti aspettano il nostro debutto. Penso che il 18 giugno vedremo la Georgia unita e cercheremo di vincere.

Conosciamo le squadre: Georgia

Essere il simbolo della squadra

È una responsabilità molto grande e sono grato che il mio lavoro venga apprezzato. Ci sono molti calciatori georgiani che potrebbero diventare i migliori del paese; ognuno di noi cerca di fare squadra e lasciare da parte il successo personale. Siamo molto concentrati e faremo del nostro meglio. Per me è un piacere giocare a EURO 2024. Sono momenti ed emozioni che ricorderemo per il resto della nostra vita.

Kvaratskhelia sulla vittoria storica della Georgia

La squadra

Abbiamo un mix di giocatori giovani ed esperti e ci siamo amalgamati molto bene. Siamo diventati una grande squadra, capace di tenere testa a chiunque. [Il difensore centrale e capitano] Guram Kashia è un buon esempio per tutti noi.

Dà l'esempio ai più giovani affinché lavorino sodo ogni giorno. È un vero capitano e possiamo solo ringraziarlo. È la nostra guida e fa tutto ciò che un vero capitano dovrebbe fare dentro e fuori dal campo.

Gli obiettivi al torneo

Guarda tutti i gol della Georgia nel cammino verso EURO 2024

I preparativi sono alla massima intensità perché manca poco al nostro sogno, la prima partita a EURO. Siamo carichi di emozioni ma cerchiamo di controllarle. Ci stiamo preparando al meglio per la prima gara, che è la più importante perché continueremo con lo stesso spirito di quando abbiamo iniziato.

Il nostro primo obiettivo, come probabilmente ogni altra squadra, è superare la fase a gironi e faremo di tutto per riuscirci. Spero che la partita finisca a nostro favore e che l'obiettivo venga raggiunto.