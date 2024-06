Granit Xhaka della Svizzera parla di EURO 2020 e sogna in grande per EURO 2024

Dopo una stagione sensazionale al Leverkusen, con cui ha vinto il primo titolo di Bundesliga, la Coppa di Germania e ha raggiunto la finale di UEFA Europa League, Granit Xhaka è pronto a guidare la Svizzera a UEFA EURO 2024.

A EURO 2020, la Svizzera è andata oltre ogni aspettativa, eliminando la Francia ai rigori agli ottavi di finale e perdendo questa volta ai calci di rigore contro la Spagna ai quarti. La nazionale elvetica ha tutte le ragioni per essere orgogliosa dei risultati ottenuti, ma come spiega Xhaka, la sua squadra ha grandi ambizioni per EURO 2024.

I quarti di finale a EURO 2020

La vittoria contro la Francia è entrata nei libri di storia, ma se avessimo avuto un po' più di fortuna, forse avremmo potuto eliminare anche gli spagnoli nei quarti di finale. Abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo una grande squadra e anche in Germania daremo il massimo.

Highlights: Francia - Svizzera 3-3 (4-5 dcr)

Cosa significa giocare per la Svizzera

Essere il capitano della Nazionale è un motivo di grande orgoglio. La squadra sogna di scrivere di nuovo la storia in Germania e lavoreremo duramente per raggiungere i nostri obiettivi. La qualità della squadra è di altissimo livello, in tanti hanno vinto trofei e giocato la Champions League. C'è grande concorrenza in tutti i ruoli e questo ci rende più forti.

Grandi gol della Svizzera a EURO

Gli obiettivi della Svizzera a EURO 2024

Ovviamente vogliamo superare la fase a gironi. Il nostro obiettivo principale è raggiungere gli ottavi, poi affronteremo una partita alla volta sperando di arrivare il più lontano possibile. Nella prima giornata, dobbiamo giocare una partita perfetta contro l'Ungheria e restare concentrati per 90 minuti.