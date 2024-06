Chi è il giocatore più anziano nella storia di EURO?

Il portiere Gábor Király è il calciatore più anziano ad aver giocato alla fase finale di EURO: agli ottavi di finale del 2016, è sceso in campo titolare per l'Ungheria contro il Belgio.

Il suo record, però, può essere superato da Pepe, che avrà 41 anni e 113 giorni quando il Portogallo affronterà la Cechia alla prima giornata di EURO 2024.

Giocatore più anziano in campo

Gábor Király (40 anni e 86 giorni)

Soprannominato "Pigiama Man', l'ex portiere è il giocatore più anziano di sempre ai Campionati Europei UEFA: agli ottavi di finale di EURO 2016, è sceso in campo e non ha potuto evitare la sconfitta per 4-0 contro il Belgio, anche se la sua prodezza su punizione di Kevin De Bruyne è stata votata Parata della Stagione 2015/16.

Giocatore di movimento più anziano in campo

Lothar Matthäus nella sua ultima partita in nazionale

Lothar Matthäus (39 anni e 91 giorni)

Scendendo in campo contro il Portogallo a EURO 2000, Matthäus è diventato il giocatore più anziano a disputare un Campionato Europeo UEFA – fino al primato di Király – e ha collezionato la sua 150esima e ultima presenza con la Germania. La sua squadra, però, ha perso 3-0 con tripletta di Sérgio Conceição.

Marcatore più anziano

Ivica Vastić (38 anni e 257 giorni)

L'ex Sturm Graz e Austria Wien è entrato dalla panchina a 26 minuti dalla fine contro la Polonia nella fase a gironi di EURO 2008 e ha trasformato il rigore finale che è valso all'Austria un 1-1. Il suo 14esimo gol in nazionale alla 50esima partita lo ha reso il giocatore più anziano a segnare nella fase finale del torneo.

Vincitore più anziano

Arnold Mühren (37 anni e 23 giorni)

Ricardo Carvalho aveva 38 anni e 53 giorni quando il Portogallo ha vinto il trofeo nel 2016, ma non è sceso in campo in finale. Il primato è di Mühren, che ha trionfato con l'URSS in finale nel 1988 e ha anche servito l'assist per lo spettacolare gol di Marco van Basten.

Finalista più anziano

Jens Lehmann (38 anni e 232 giorni)



Jens Lehmann con la Germania nella finale di UEFA EURO 2008

Dopo una carriera di successo con Schalke, Borussia Dortmund e Arsenal, Lehmann era sulla buona strada per lasciare la nazionale con un trofeo nel 2008, ma si è arreso in finale alla Spagna. Unica consolazione: quella sera ha stabilito il record di finalista più anziano di sempre a EURO.

Marcatore più anziano in finale

Leonardo Bonucci (34 anni e 71 giorni)

Superando Bernd Hölzenbein, autore del gol della Germania Ovest contro la Cecoslovacchia nel 1976, Bonucci è diventato il secondo giocatore oltre i 30 anni a segnare in una finale di EURO, quella di EURO 2020 vinta ai rigori contro l'Inghilterra.