Il Ct dell'Austria, Ralf Rangnick, sulle ambizioni agli Europei, sui rivali del Gruppo D e su cosa chiede ai giocatori - l'intervista

Ralf Rangnick ha grandi aspettative per la sua Austria al suo terzo EURO consecutivo. L'ex allenatore di Schalke, Lipsia e Manchester United (ad interim), è stato scelto ad aprile 2022 per allenare la nazionale e ha condotto la sua squadra alla qualificazione agli Europei grazie al secondo posto dietro al Belgio per un solo punto.

Intervistato da UEFA.com, Rangnick ha parlato delle sue ambizioni per gli Europei, di cosa si aspetta dai suoi giocatori e della qualità del centrocampista Nicolas Seiwald.

Sulle emozioni di essere il Ct dell'Austria a EURO 2024

È una sensazione speciale. Molti giocano in Germania e anch'io ho allenato a lungo in Germania. Quindi tutti abbiamo belle sensazioni. Molti dei nostri ragazzi giocano nei migliori club [tedeschi] dove sono cresciuti e si sono affermati. Naturalmente è un vantaggio in termini di esperienza, e se non subiamo troppi infortuni, possiamo dire la nostra a EURO.

Sui punti di forza dell'Austria

Se siamo al completo, siamo una squadra difficile da battere. Possiamo giocarcela con tutti ai massimi livelli. Lo abbiamo visto nelle amichevoli dello scorso anno contro Germania e Italia, ma anche durante le qualificazioni a EURO contro la Svezia. Anche contro il Belgio stavamo per ribaltare il risultato a nostro favore nella seconda partita.

Non andiamo a EURO solo per partecipare. Vogliamo dimostrare cosa possiamo fare. Siamo consapevoli che il nostro girone non è affatto facile. Dall'altro lato abbiamo fiducia in noi stessi e crediamo di poter superare il turno.

Sui rivali del Gruppo D

Iniziamo con la più forte di tutti: la Francia. Sono i favoriti assoluti per il titolo, non solo a questo EURO, ma anche tra due anni alla Coppa del Mondo. La Francia è sicuramente la nazione con più qualità. Anche se dovesse avere qualche infortunato tra i titolari, le riserve sono di pari livello. La prima partita sarà quindi un gran test per noi.

Poi si vedrà. Conosceremo i nostri prossimi avversari solo a marzo, dopo gli spareggi. E poi la terza partita è contro i Paesi Bassi. Se si vuole superare il girone, occorrono almeno quattro, ma forse anche cinque o sei punti".

Su cosa si aspetta dai suoi giocatori

Ai giocatori chiedo che siano uniti a EURO. Dobbiamo essere una squadra sia in campo che fuori, facendo molta attenzione alla fase difensiva. Se riusciremo a fare bene queste due cose in campo, andremo abbastanza bene, e d'altra parte siamo abbastanza bravi a segnare gol e a creare occasioni. Ma come ho detto, dobbiamo sperare di avere tutti i giocatori a disposizione. Conoscevo già circa metà della squadra grazie ai miei trascorsi al Salisburgo e al Lipsia. L'insieme di questi fattori ha reso l'offerta della federazione molto allettante".

Su Nicolas Seiwald

Nici è uno dei tanti giocatori che sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni. Lo conosco da quando aveva 16 anni. Lo stesso vale per Xaver Schlager: insieme hanno giocato partite eccezionali nelle qualificazioni. Sono stati i nostri pilastri e hanno garantito una grande stabilità difensiva.

Spero e mi auguro che Nici riesca a giocare abbastanza partite prima di EURO in modo da avere già il ritmo partita prima dell'inizio. Questo è particolarmente importante per il suo ruolo. Finora ha sempre fatto un lavoro eccellente. Inoltre è un ragazzo umile e crede molto in se stesso. Siamo felici di averlo in squadra.