Rilasciata da EA SPORTS FC™ 24 la modalità UEFA EURO 2024

I gamer di tutto il mondo possono sperimentare la più autentica simulazione di UEFA EURO 2024 con l'aggiornamento gratuito del 6 giugno per il celebre videogame EA SPORTS FC™ 24. Tifosi e appassionati potranno condurre alla vittoria tutte le 24 nazioni che si sono qualificate alla fase finale di UEFA EURO 2024. Il gioco è disponibile su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch™ e EA SPORTS FC™ Mobile.

EA SPORTS FC™ 24 porta i giocatori in campo in Germania con un'esperienza coinvolgente che rispecchia i dettagli autentici di EURO 2024, dagli aggiornamenti dei kit delle nazionali a molti degli stadi reali, oltre alla possibilità di guidare i più forti calciatori d'Europa nel palcoscenico più importante.

Il torneo all'interno del gioco offre una varietà di modalità:

Modalità guida la tua nazione

I tifosi possono mettersi al centro del torneo guidando la propria nazione alla vittoria con i giocatori classici o con quelli personalizzati. I tifosi possono inoltre scegliere di affrontare il torneo come giocatori o come allenatori, avendo l'opportunità di completare le esercitazioni per guadagnare i PlayStyles per migliorare il proprio stile di gioco durante il percorso verso il trofeo.

Modalità torneo

Questa modalità per giocatore singolo permette di scrivere (o riscrivere) il futuro della propria nazione. Scegliendo tra una delle 24 nazioni qualificate o un'altra nazione europea, i tifosi possono partecipare alla stessa fase a gironi del torneo.

Modalità Kick-Off

I tifosi possono sfidarsi tra di loro o giocare contro l'IA della CPU scegliendo tra una partita del girone o della fase a eliminazione diretta. Vi è inoltre la possibilità di giocare la Partita del Giorno in base al calendario in tempo reale del torneo vero e proprio.

Modalità amichevoli online

Qui gli amici possono sfidarsi e vivere l'emozione di EURO 2024 con partite autentiche.

Cos'altro si può fare?

Una nuova serie di "Sfide" permetterà ai tifosi di vivere EURO 2024 guadagnando ricompense per le loro modalità di gioco preferite. Quando si giocano le partite, si iniziano nuovi tornei o si guida la propria nazione nella fase finale, i giocatori possono sbloccare delle ricompense nel Football Ultimate Team™, Club, Carriera giocatore e Carriera allenatore.

Inoltre, i giocatori possono godersi i contenuti del Football Ultimate Team attraverso una serie di campagne a tema che ruotano attorno al torneo in Germania. Queste campagne celebrano i giocatori presenti in Germania, le stelle emergenti della fase a a gironi, le leggende del passato e i migliori giocatori di tutto il mese, mentre il festival del calcio porta emozioni e oggetti giocatore aggiornati nel Football Ultimate Team.

EA SPORTS FC Mobile

Il più grande torneo di calcio di quest'estate riunirà anche tutte le 24 squadre nazionali che si daranno battaglia su EA SPORTS FC Mobile dal 12 giugno al 25 luglio, con un evento all'interno del gioco in cui gli utenti possono sperimentare la Modalità Torneo e le partite PvE a difficoltà variabile. La versione Mobile introdurrà anche il Key Match, un nuovissimo modo di giocare alcuni incontri reali di EURO 2024, un'esperienza di torneo fedele che presenta due stadi autentici, bandiere e striscioni delle squadre nazionali, la grafica ufficiale delle emittenti e la canzone di EURO 2024.

Come posso saperne di più?

Clicca QUI per maggiori informazioni sugli aggiornamenti del gioco e sulle offerte relative agli aggiornamenti di EURO 2024.

UEFA eEURO 2024 si giocherà nella modalità EURO di EA SPORTS FC™ 24.

Puoi scaricare EA SPORTS FC Mobile su App Store e Google Play Store.