Quiz Arena: quanto conosci la storia degli Europei?

Conosci davvero bene la storia dei Campionati Europei UEFA? Dimostralo nel Quiz Arena e puoi vincere fantastici premi.

Gioca al Quiz Arena e scopri quanto ne sai dei Campionati Europei. Ci sono due diversi tipi di quiz: il Daily Quiz (quiz giornaliero) e il Random Quiz (quiz casuale).

Quiz Arena

UEFA EURO 2024: Daily Quiz

In questo quiz, attivo fino al 14 luglio, devi rispondere a dieci domande su EURO in 37 giorni diversi. Non sei certo della risposta? Aumenta le tue possibilità giocando il jolly 50-50 o quello che ti consente di dare due risposte. I giocatori ottengono punti per tutte le risposte corrette. Col Daily Quiz si possono vincere un'ampia gamma di fantastici premi. I primi in classifica dopo la fase a gironi e la finale vinceranno ciascuno una TV Hisense.

UEFA EURO 2024: Random Quiz

Questo quiz consente ai giocatori di affinare le proprie abilità affrontando gruppi di domande casuali senza alcuna restrizione di tempo o quantità. I giocatori accumuleranno punti e raggiungeranno dei traguardi virtuali, ma non ci sono premi in palio.