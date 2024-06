I più giovani marcatori a EURO: Vonlanthen, Rooney, Renato Sanches, Stojković, Arda Güler

Lo svizzero Johan Vonlanthen è il marcatore più giovane nella storia di EURO. L'attaccante aveva 18 anni e 141 giorni quando ha segnato il gol del pari contro la Francia a UEFA EURO 2004 e ha strappato il record a Wayne Rooney dopo soli quattro giorni.

Tra i 10 marcatori più giovani di sempre ce ne sono alcuni molto noti, su tutti Cristiano Ronaldo. La sua longevità è sottolineata dal fatto che figura anche nella lista dei marcatori più anziani a EURO.

L'ultimo arrivato, invece, è il turco Arda Güler, che ha conquistato il quinto posto in classifica dopo aver segnato contro la Georgia nella prima giornata di EURO 2024. In questo modo, il 19enne centrocampista è diventato il più giovane esordiente in gol a EURO, superando il precedente record di Ronaldo

In vetta alla classifica, il record di lunga data di Vonlanthen è minacciato da tre giocatori che non erano neanche nati vent'anni fa: gli spagnoli Lamine Yamal e Pau Cubarsí e il francese Warren Zaïre-Emery.

I dieci marcatori più giovani a EURO

Johan Vonlanthen 18 anni, 141 giorni (Svizzera - Francia 1-3, 21/06/2004)

Wayne Rooney 18 anni, 237 giorni (Inghilterra - Svizzera 3-0, 17/06/2004)

Renato Sanches 18 anni, 317 giorni (Polonia - Portogallo 1-1, 3-5 dcr, 30/06/2016)

Dragan Stojković 19 giorni, 108 giorni (Francia -Jugoslavia 3-2, 19/06/1984)

Arda Güler 19 anni, 114 giorni (Turchia - Georgia 3-1, 18/06/2024)

Cristiano Ronaldo 19 anni, 128 giorni (Portogallo - Grecia 1-2, 12/06/2004)

Ferenc Bene 19 anni, 183 giorni (Spagna - Ungheria 2-1, 17/06/1964)

Cristian Chivu 19 anni, 238 giorni (Inghilterra - Romania 2-3, 20/06/2000)

Patrick Kluivert 19 anni, 353 giorni (Paesi Bassi - Inghilterra 1-4, 18/06/1996)

Pietro Anastasi 20 anni, 64 giorni (Italia - Jugoslavia 2-0, 10/06/1968)



Pietro Anastasi (20 anni e 64 giorni) è il più giovane di sempre ad aver segnato in finale. Il suo destro al volo da fuori area ha portato l'Italia sul 2-0 contro la Jugoslavia nella finale ripetuta del 1968 a Roma.

I giocatori/marcatori più giovani di ogni squadra