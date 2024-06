Chi sono i giocatori più giovani nella storia di EURO?

Il polacco Kacper Kozłowski è il calciatore più giovane ad aver mai giocato a una fase finale del Campionato Europeo UEFA, scendendo in campo a soli 17 anni e 246 giorni a EURO 2020.

Il suo record, però, potrebbe essere messo a repentaglio a EURO 2024 da Lamine Yamal, che avrà solo 16 anni e 338 giorni quando la Spagna affronterà la Croazia alla prima giornata.

Il più giovane a scendere in campo

Kacper Kozłowski (17 anni e 246 giorni)

Il centrocampista polacco del Pogoń Szczecin ha superato un record stabilito appena sei giorni prima dall'inglese Jude Bellingham (17 anni e 349 giorni) entrando dalla panchina al posto di Mateusz Klich contro la Spagna nella fase a gironi di UEFA EURO 2020.

Highlights: Spagna - Polonia 1-1

I più giovani a EURO

17 anni 246 giorni: Kacper Kozłowski (Spagna - Polonia 1-1, 19/06/2021)

17 anni 349 giorni: Jude Bellingham (Inghilterra - Croazia 1-0, 13/06/2021)

18 anni 71 giorni: Jetro Willems (Paesi Bassi - Danimarca 0-1, 09/06/2012)

18anni 115 giorni: Enzo Scifo (Belgio - Jugoslavia 2-0, 13/06/1984)

18anni 117 giorni: Jamal Musiala (Germania - Ungheria 2-2, 23/06/2021)

Il portiere più giovane

José Ángel Iribar (21 anni e 108 giorni)

Tanti giovani portieri sono stati inseriti nelle squadre di EURO in passato - basti pensare a Iker Casillas a UEFA EURO 2000 e Igor Akinfeev e UEFA EURO 2004 – ma Iribar ha lasciato il segno come il più giovane portiere a scendere in campo quando la Spagna ha battuto l'Ungheria 2-1, il 17 giugno 1964. Il portierino spagnolo quattro giorni dopo è diventato il più giovane estremo difensore a vincere un EURO quando la sua squadra ha battuto l'URSS 2-1 in finale.

Il più giovane ad andare in gol

Highlights EURO 2004: Francia - Svizzera 3-1

Johan Vonlanthen (18 anni e 141 giorni)

Il giovane centrocampista svizzero ha esordito in una fase finale in occasione di UEFA EURO 2004, lo stesso giorno in cui Wayne Rooney è diventato il più giovane marcatore nella storia EURO con due gol proprio contro la Svizzera di Vonlanthen. Lo stesso calciatore svizzero si è preso una parziale rivincita quattro giorni dopo, andando in rete contro la Francia nella sconfitta per 3-1 del 21 giugno.

Il più giovane a giocare nella fase a eliminazione diretta

Jude Bellingham (18 anni e quattro giorni)

Rooney ha detenuto questo record per molto tempo grazie alla presenza nei quarti di finale del 2004 contro il Portogallo, ma a EURO 2020 questo primato ha cambiato tre volte proprietario. Prima è stato lo spagnolo Pedri a impossessarsene negli ottavi contro la Croazia. Il giorno dopo il record è passato nelle mani del tedesco Jamal Musiala. E infine nella vittoria ai quarti di finale contro l'Ucraina, è passato all'inglese Bellingham che è sceso in campo a soli 18 anni e quattro giorni.

Il più giovane a giocare una finale

Renato Sanches (18 anni e 328 giorni)

Il centrocampista portoghese si è presentato a UEFA EURO 2016 fresco del passaggio dal Benfica al Bayern e con tante aspettative da non deludere. Ci è riuscito dimostrando una determinazione tale che gli è valsa prima la chiamata dalla nazionale maggiore e poi l'ingresso nella vittoria a sorpresa del Portogallo in finale contro i padroni di casa della Francia.

Il più giovane a segnare in finale

Highlights finale EURO 1968: Italia - Jugoslavia 2-0

Pietro Anastasi (20 anni e 63 giorni)

Il tiro al volo di destro da fuori area di Anastasi ha permesso all'Italia di raddoppiare contro la Jugoslavia nella finale di Roma - e a lui personalmente di diventare il più giovane di sempre a segnare in una finale EURO. L'italiano è diventato famoso anche per essere stato il più costoso giocatore del mondo quando è passato dal Varese alla Juventus nel 1968.