EURO il 29 giugno: Toldo paratutto

Italia - Olanda 0-0, Italia vince 3-1 ai rigori

Semifinale 2000, Amsterdam

L'Olanda esce ai rigori per la quarta volta in cinque tornei e regala all'Italia un posto nella finale di UEFA EURO 2000 contro la Francia.

Frank de Boer e Patrick Kluivert sbagliano dal dischetto nei tempi regolamentari e l'Olanda non riesce a sfruttare la superiorità numerica contro l'Italia, priva di Gianluca Zambrotta dal 34'.

Dopo i supplementari, l'Italia trasforma i primi tre rigori con Luigi Di Biagio, Gianluca Pessotto e Francesco Totti, mentre De Boer e Jaap Stam sbagliano per l'Olanda. Dopo la trasformazione di Kluivert e l'errore di Paolo Maldini, l'Olanda ha di nuovo qualche speranza, ma Francesco Toldo para il tiro di Paul Bosvelt e fissa il punteggio sul 3-1 per gli azzurri.

Highlights EURO 2000: l'Italia batte ai rigori l'Olanda

Spagna - Germania 1-0

(Torres 33')

Finale 2008, Vienna

Il gol di Fernando Torres nel primo tempo regala alla Spagna il primo titolo di campione d'Europa UEFA in 44 anni. Gli uomini di Luis Aragonés dominano per larghi tratti la finale dell'Ernst-Happel-Stadion, e alle furie rosse basta un gol del solito Torres per stendere la Germania e portare il trofeo in patria.

"Nel successo del 2008 abbiamo giocato un calcio bellissimo, non solo per quanto riguarda l'attacco, ma anche per come ci siamo disposti in campo", ha raccontato il centrocampista Xavi Hernández. "Siamo stati incoronati campioni senza dover ricorrere alla leggendaria 'furia española'. Abbiamo vinto dominando dal punto di vista del possesso grazie ai tanti giocatori di talento. A Luis piaceva giocare come Cruyff".

Altre partite giocate il 29 giugno a EURO

2020, ottavi di finale: Inghilterra - Germania 2-0

2020, ottavi di finale: Svezia - Ucraina 1-2 (dts)

Scarica l'app EURO