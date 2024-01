Squadra del torneo 1960

PORTIERE

Lev Yashin (URSS)

Tra i migliori portieri della storia, nonché unico portiere premiato con il Pallone d'Oro, Yashin era imponente, agile e sempre vestito di nero. Il torneo contribuì notevolmente ad alimentare la sua leggenda perché l'estremo difensore fece particolarmente bene contro Cecoslovacchia e nella vittoriosa finale contro la Jugoslavia. È scomparso nel 1990.



DIFENSORI

Vladimir Djurković (Jugoslavia)

Djurković, che offriva solidità in difesa e incisività in attacco, vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma a settembre del 1960. Ha giocato nella Stella Rossa e vinto tre campionati e due Coppe di Francia con il St-Étienne. Morì tragicamente quando fu colpito per errore da un poliziotto all'età di 36 anni.

Ladislav Novák è stato uno dei due giocatori della Cecoslovacchia a far parte della Squadra del rorneo del 1960 ©Popperfoto via Getty Images

Ladislav Novák (Cecoslovacchia)

Capitano in 71 delle 75 partite giocate con la nazionale della Cecoslovacchia, Novák ha portato la sua squadra al terzo posto nel 1960 e al secondo posto alla Coppa del Mondo FIFA 1962. Ha vinto ben otto campionati con il Dukla Praha e un altro da allenatore nel 1982. Ha anche allenato diversi club belgi negli anni '70 e '80, oltre alla nazionale ceca. È morto nel 2011.



CENTROCAMPISTI

Igor Netto (URSS)

Netto aveva già vinto le Olimpiadi del 1956 prima di questo trionfo in Francia. Leader e calciatore eccezionale, ha vinto cinque campionati e tre Coppe dell'Unione Sovietica con lo Spartak Moskva. La sua carriera da allenatore lo ha portato a Cipro, in Grecia e in Iran, oltre che nel suo amato Spartak. È morto nel 1999.

Igor Netto, Slava Metreveli e Lev Yashin furono tutti selezionati dalla squadra vincitrice dell'URSS nel 1960 ©AFP via Getty Images

Josef Masopust (Cecoslovacchia)

Primo giocatore dell'ex blocco comunista a ricevere il Pallone d'Oro, nel 1962, Masopust è stato un centrocampista di prim'ordine. Ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo del 1962, dove ha aperto le marcature nella sconfitta per 3-1 contro il Brasile. Pluricampione con il Dukla Praha, Masopust ha poi allenato il club e anche la nazionale a metà degli anni '80. È morto nel 2015.

Valentin Ivanov (URSS)

Ha segnato due gol nella semifinale vinta 3-0 contro la Cecoslovacchia e ha raggiunto un'altra finale nel 1964. Inoltre, ha segnato 26 gol in 59 partite complessive, di cui quattro ai Mondiali del 1962 in Cile dove è stato capocannoniere a pari merito. Ha vinto due titoli sovietici con il Torpedo Moskva e ha allenato la squadra quattro volte, conquistando uno scudetto e due coppe nazionali. È morto nel 2011.



ATTACCANTI

Slava Metreveli (URSS)

Veloce ala destra, Metreveli ha lasciato il segno nel torneo – e nella storia del calcio sovietico – firmando il pareggio nella finale contro la Jugoslavia. La sua carriera in nazionale è proseguita per un altro decennio, con le avventure ai Mondiali del 1962, 1966 e 1970. Ha vinto due campionati e la Coppa dell'Unione Sovietica con il Torpedo Moskva, prima di tornare in patria per unirsi alla Dinamo Tbilisi. È morto nel 1998.

Milan Galić (Jugoslavia)

Con 37 gol in 51 partite con la Jugoslavia, Galić è secondo nella classifica marcatori di tutti i tempi del suo paese, a una lunghezza da Stjepan Bobek. È stato capocannoniere in questo torneo e alle Olimpiadi di Roma, dove ha vinto l'oro. Galić ha giocato la finale di Coppa dei Campioni del 1966 con il Partizan prima di rappresentare Standard Liegi e Reims. È morto nel 2014.

Borivoje Kostić (dietro) e Milan Galić (al centro) festeggiano la vittoria per 5-4 della Jugoslavia contro la Francia nella semifinale del 1960 ©PRESSE SPORTS

Viktor Ponedelnik (URSS)

Primo giocatore convocato nella nazionale dell'Unione Sovietica mentre giocava in una squadra di seconda divisione (SKA Rostov), Ponedelnik ha realizzato una tripletta al suo esordio nella vittoria per 7-1 contro la Polonia nel maggio 1960. Qualche settimana dopo ha segnato il gol vincente ai supplementari in finale. Ha collezionato 20 reti in 29 partite con la nazionale prima del ritiro prematuro a soli 29 anni.

Dragoslav Šekularac (Jugoslavia)

Attaccante anticonformista e votato allo spettacolo, Šekularac ha trascorso gran parte della carriera nella Stella Rossa. Questo torneo si è rivelato particolarmente importante per un giocatore che ha esordito a 18 anni ma ha partecipato anche ai Mondiali del 1958 e del 1962. È morto nel 2019.

Borivoje Kostić (Jugoslavia)

Kostić non ha segnato nella fase finale, ma ha portato la Jugoslavia in Francia con tre dei sei gol ai quarti di finale contro il Portogallo. Ha segnato sette reti su cinque alle Olimpiadi di Roma dello stesso anno, di cui una in finale contro la Danimarca, ed è stato anche prolifico con la Stella Rossa, di cui rimane il miglior marcatore di tutti i tempi con 158 gol nella massima serie. È morto nel 2011.