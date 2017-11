Ora o mai più per il Napoli

L'SSC Napoli non ha il minimo margine di errore nella gara interna contro l'FC Shakhtar Donetsk alla quinta giornata di UEFA Champions League.

• Lo Shakhtar è in pole position per raggiungere il Manchester City FC capolista, già qualificato nel Gruppo F. La squadra ucraina ha nove punti, sei in più del Napoli, e si qualificherà se evita la sconfitta, oppure se perde ma mantiene la superiorità negli scontri diretti con il Napoli.

• Il Napoli ha perso 2-1 in Ucraina alla prima giornata e ha racimolato solo tre punti in quattro partite. Dunque, deve vincere con un risultato che gli permetta almeno di eguagliare lo Shakhtar nei confronti diretti. Se fa più punti di quelli del Feyenoord in casa del City, arriverà sicuramente fra le prime tre.

Storia della partita

Napoli

• Il Napoli ha vinto 3-1 contro il Feyenoord nella prima gara casalinga di questa stagione ma ha perso 4-2 contro il Manchester City alla quarta giornata.

• La sconfitta contro il City è stata per la terza per il Napoli nelle ultime 24 gare interne europee (V15 P6).

• Il Napoli non ha mai perso in tre gare casalinghe contro squadre ucraine (V1 P2), la più recente delle quali è terminata 0-0 contro l'FC Dynamo Kyiv nella scorsa fase a gironi.

• Il Napoli è alla fase a gironi per la seconda stagione consecutiva. Nel 2016/17 è uscito agli ottavi contro il Real Madrid CF, perdendo 3-1 fuori casa e in casa.

• Nella fase a gironi di un anno fa, il Napoli ha totalizzato quattro punti in casa, battendo l'SL Benfica per 4-2 ma perdendo 3-2 contro il Beşiktaş JK.

• Gli azzurri si sono qualificati per questa fase a gironi battendo l'OGC Nice 2-0 in casa e fuori casa agli spareggi.

Shakhtar

• Lo Shakhtar ha registrato una vittoria e una sconfitta nelle gare esterne del Gruppo F, perdendo 2-0 contro il Manchester City alla seconda giornata e vincendo 2-1 in casa del Feyenoord.

• Prima di perdere in casa del City, lo Shakhtar era reduce da cinque vittorie esterne concecutive in Europa (nove su 12, con tre sconfitte).

• La squadra ucraina ha sempre faticato in Italia, dove ha un bilancio di V1 P2 S6. L'ultima trasferta, però, si è conclusa con un 1-1 in casa della Juventus nella fase a gironi 2012/13. L'unico successo è stato il 3-2 in casa dell'AS Roma agli ottavi del 2011, per una vittoria complessiva per 6-2.

• Lo Shakhtar è alla settima partecipazione alla fase a gironi in otto stagioni, la 12esima dal 2000. Ha superato il turno in tre occasioni: 2010/11 (quando ha raggiunto i quarti), 2012/13, 2014/15.

• Nel 2016/17, la squadra ucraina ha perso contro il BSC Young Boys al terzo turno di qualificazione (2-0 in casa, 0-2 fuori casa, 2-4 ai rigori). In seguito ha raggiunto i sedicesimi di UEFA Europa League, uscendo contro l'RC Celta de Vigo (1-0 in casa, 0-2 fuori casa dts).

Allenatori e giocatori: incroci

• Marko Rog e Darijo Srna hanno partecipato a UEFA EURO 2016 con la Croazia.

• Con la Romania, Vlad Chiricheş è stato battuto 4-3 dall'Ucraina in amichevole il 29 maggio 2016. L'Ucraina schierava Andriy Pyatov, Bohdan Butko, Yaroslav Rakitskiy e Taras Stepanenko.

• Marek Hamšík ha ispirato il gol della Slovacchia nell'1-0 contro l'Ucraina nelle qualificazioni per UEFA EURO 2016 (8 settembre 2014). L'Ucraina schierava Pyatov, Rakitskiy e Stepanenko.

• Con la Polonia, Piotr Zieliński è stato battuto 1-0 dall'Ucraina all'OSK Metalist Stadion di Kharkiv l'11 ottobre 2013. I padroni di casa schieravano Pyatov, Rakitskiy e Stepanenko.

• Yevhen Seleznyov, ex attaccante dello Shakhtar, ha segnato entrambi gol del Dnipro Dnipropetrovsk contro il Napoli nelle semifinali di UEFA Europa League 2014/15 (perse dagli azzurri con un 2-1 complessivo).

• Nella fase a gironi di UEFA EURO 2016, Zieliński e Arkadiusz Milik hanno contribuito all'1-0 della Polonia sull'Ucraina, che schierava Pyatov, Butko, Stepanenko e Viktor Kovalenko.

• Nella gara di qualificazione ai mondiali del 24 marzo 2017, la Croazia ha battuto l'Ucraina per 1-0 e Rog è entrato dalla panchina. Gli ucraini in campo erano Pyatov, Butko, Stepanenko, Ivan Ordets e Kovalenko.

• Ex compagni di squadra:

Alan Patrick e Rafael Cabral (Santos FC, 2010–11)

Statistiche della partita

Napoli

• Kalidou Koulibaly è squalificato; Dries Martens è diffidato.

• Napoli ha conquistato 32 dei 36 punti disponibili in Serie A finora, 11 punti in più rispetto allo stesso periodo della passata stagione.*

• Gli uomini di Maurizio Sarri sono imbattuti da 24 partite in Serie A (V20 P4) da febbraio.*

• Il Napoli è imbattuto da 20 gare in trasferta in Serie A (V17 P3) dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Juventus del 29 ottobre 2016.

• Jorginho ha fatto il proprio esordio in una gara ufficiale dell'Italia nel pareggio per 0-0 contro la Svezia che ha messo fine alle speranze azzurre di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA; Lorenzo Insigne è entrato nella ripresa nella sconfitta per 1-0 all'andata.

• Arkadiusz Milik non gioca dal 23 settembre contro la SPAL dopo essersi rotto i legamenti del ginocchio per la seconda volta nel giro di un anno.*

• Faouzi Ghoulam si è rotto il legamento anteriore del ginocchio alla quarta giornata.

• Dries Mertens, che ha segnato dieci gol in 11 presenze stagionali in Serie A, è nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro. Il vincitore sarà annunciato il 6 dicembre.

Shakhtar

• Yaroslav Rakitskiy è disponibile dopo un turno di squalifica; Darijo Srna è squalificato.

• Lo Shakhtar è imbattuto nelle 14 partite disputate a livello nazionale e ne ha vinte 11. Ha vinto 14 e pareggiato tre delle ultime 18 partite in tutte le competizioni, perdendo solo con il Manchester City alla seconda giornata.*

• Facundo Ferreyraha ha segnato nelle sue ultime quattro partite con lo Shakhtar mentre Marlos ha realizzato tre reti nelle sue ultime due presenze con il club.*

• Ferreyra è il capocannoniere della Premier League ucraina con dieci gol mentre Marlos (7) è secondo.*

• Marlos ha fornito un assist nel successo per 2-1 dell'Ucraina sulla Slovacchia in amichevole il 10 novembre. Anche Andriy Pyatov, Bohdan Butko e Ivan Ordets sono scesi in campo per i padroni di casa a Lviv.

• Bernard è stato eletto miglior giocatore di ottobre dai tifosi dello Shakhtar davanti a Facundo Ferreyra, secondo, e Fred, terzo.

*Aggiornamenti nel fine settimana