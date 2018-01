L'arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino aumenta di un'unità il contingente dei tecnici toscani impegnati in Serie A, mentre quello degli stranieri si assottiglia dato il contemporaneo esonero di Siniša Mihajlović.

Quello operato dai Granata è l'ottavo cambio su una panchia di Serie A nella stagione 2017/18. Questo significa che la geografia calcistica del campionato è cambiata un bel po' dall'inizio della stagione. Andiamo a scoprire come.

DA DOVE ARRIVANO GLI ALLENATORI DI SERIE A?

Atalanta: Gian Piero Gasperini - Grugliasco (Piemonte)

Benevento: Roberto De Zerbi - Brescia (Lombardia)

Bologna: Roberto Donadoni - Cisano Bergamasco (Lombardia)

Cagliari: Diego López - Montevideo (Uruguay)

Chievo Verona: Rolando Maran - Trento (Trentino-Alto Adige)

Crotone: Walter Zenga - Milano (Lombardia)

Fiorentina: Stefano Pioli - Parma (Emilia-Romagna)

Genoa: Davide Ballardini - Ravenna (Emilia-Romagna)

Inter: Luciano Spalletti - Certaldo (Toscana)

Juventus: Massimiliano Allegri - Livorno (Toscana)

Lazio: Simone Inzaghi - Piacenza (Emilia-Romagna)

Milan: Gennaro Gattuso - Corigliano Calabro (Calabria)

Napoli: Maurizio Sarri - Napoli (Campania)

Roma: Eusebio Di Francesco - Pescara (Abruzzo)

Sampdoria: Marco Giampaolo - Bellinzona (Svizzera)

Sassuolo: Giuseppe Iachini - Ascoli (Marche)

SPAL: Leonardo Semplici - Firenze (Toscana)

Torino: Walter Mazzarri - San Vincenzo (Toscana)

Udinese: Massimo Oddo - Pescara (Abruzzo)

Verona: Fabio Pecchia - Formia (Lazio)

Qualche precisazione...

• Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è nato in Svizzera, ma è originario di Giulianova (Abruzzo), dove ha fatto ritorno in fasce e dove è cresciuto. L'unico allenatore straniero impegnato al momento in Serie A è dunque Diego López del Cagliari.

• Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è nato nel capoluogo partenopeo, ma è cresciuto in Toscana. Sia nel caso di Giampaolo che in quello di Sarri, per stilare la classifica di provenienza abbiamo preso in considerazione il luogo di nascita.

LA CLASSIFICA PER REGIONE

1. TOSCANA: 4 allenatori

2. EMILIA-ROMAGNA: 3 allenatori

2. LOMBARDIA: 3 allenatori

4. ABRUZZO: 2 allenatori

5. CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, MARCHE, PIEMONTE, TRENTINO-ALTO ADIGE: 1 allenatore

Regioni italiane attualmente senza allenatori in Serie A: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

...E GLI ESONERATI?

Ecco da dove provengono gli otto allenatori che hanno iniziato, ma non concluderanno la stagione 2017/18 su una panchina di Serie A.

Benevento: Marco Baroni - Firenza (Toscana)

Cagliari: Massimo Rastelli - Torre del Greco (Campania)

Crotone: Davide Nicola - Luserna San Giovanni (Piemonte)

Genoa: Ivan Jurić - Spalato (Croazia)

Milan: Vincenzo Montella - Pomigliano d'Arco (Campania)

Sassuolo: Cristian Bucchi - Roma (Lazio)

Torino: Siniša Mihajlović - Vukovar (Serbia)

Udinese: Luigi Del Neri - Aquileia (Friuli-Venezia Giulia)