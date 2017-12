La classifica dell'anno solare 2017 in Serie A

Il 2017 è quasi giunto al termine, ma a differenza degli anni passati la Serie A non si fermerà durante le feste natalizie e prima della fine di dicembre si disputerà un'altra giornata.

La Juventus ha la migliore difesa del 2017 finora ©AFP/Getty Images

Nella classifica dell'anno solare in corso, il primo posto è occupato dall'attuale capolista del campionato italiano, il Napoli. La squadra di Maurizio Sarri ha conquistato 96 punti finora nel 2017 in 38 partite, tre in più dei campioni d'Italia della Juventus, che però hanno disputato una gara in più, il recupero della sfida contro il Crotone slittata nel dicembre 2016 per l'impegno in Supercoppa italiana contro l'AC Milan.

Al terzo posto, invece, c'è la Roma, distanziata di sei punti dalla Vecchia Signora e con due gare in meno disputate, mentre chiudono la top 5 Inter e Lazio, distanti rispettivamente 15 punti dal podio.

Il Napoli ha anche il miglior attacco con 95 gol segnati, anche in questo caso davanti alla Juventus (86). La squadra di Massimiliano Allegri ha invece la miglior difesa con 27 reti subite, quattro in meno dei Partenopei, merito soprattutto della solidità difensiva ritrovata nelle ultime gare di Serie A disputate, con i Bianconeri che hanno mantenuto la porta inviolata per sette partite consecutive.

Serie A - La classifica virtuale dell'anno solare 2017

Squadra Punti PG V P S GF GS 1 Napoli 96 38 30 6 2 95 31 2 Juventus 93 39 29 6 4 86 27 3 Roma 87 37 28 3 6 79 31 4 Inter 72 38 22 6 10 78 42 5 Lazio 72 37 22 6 9 85 52 6 Atalanta 67 38 18 13 7 63 43 7 Fiorentina 59 38 16 11 11 62 52 8 Milan 54 39 15 9 15 53 51 9 Sampdoria 52 37 14 10 13 60 57 10 Torino 49 38 10 19 9 60 66 11 Sassuolo 49 38 14 7 17 46 58 12 Bologna 45 39 13 6 20 45 61 13 Udinese 44 37 13 5 19 53 57 14 Cagliari 41 38 12 5 21 44 63 15 Crotone 40 39 11 7 21 33 62 16 Chievo 39 38 10 9 19 43 71 17 Genoa 30 38 6 9 23 32 64 18 Empoli 18 20 5 3 12 19 35 19 Palermo 16 20 4 4 12 17 42 20 SPAL 15 18 3 6 9 19 31 21 Verona 13 18 3 4 11 17 36 22 Pescara 9 20 2 3 15 23 48 23 Benevento 1 18 0 1 17 9 41

Legenda - PG: partite giocate; V: vittorie; P: pareggi; S: Sconfitte; GF: gol fatti; GS: gol subiti