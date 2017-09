La Champions comincia senza vittorie per l'Italia

La UEFA Champions League 2017/18 è cominciata decisamente in salita per l'Italia. Delle tre squadre del Bel Paese impegnate nella fase a gironi, nessuna è riuscita a centrare il successo alla Giornata 1.

Martedì la Juventus è uscita sconfitta 3-0 dal campo del Barcellona, mentre la Roma non è andata oltro lo 0-0 allo Stadio Olimpico contro l'Atlético Madrid. Mercoledì è arrivato il turno del Napoli, che non ha avuto maggior fortuna e si è arreso 2-1 in Ucraina allo Shakhtar Donetsk.

Dei paesi che occupano i primi cinque posti nel ranking UEFA, l'Italia - attualmente quarta in graduatoria - è l'unico a non aver ottenuto nemmeno una vittoria alla Giornata 1

©Getty Images

1) SPAGNA

Vittorie: 2 (Barcellona - Juve 3-0; Real Madrid - APOEL 3-0)

Pareggi: 2 (Roma - Atlético 0-0; Liverpool - Siviglia 2-2)

Sconfitte: 0

Gol segnati in totale: 8

Gol subiti in totale: 2

©Getty Images

2) GERMANIA

Vittorie: 1 (Bayern - Anderlecht 3-0)

Pareggi: 1 (RB Leipzig - Monaco 1-1)

Sconfitte: 1 (Tottenham - Dortmund 3-1)

Gol segnati in totale: 5

Gol subiti in totale: 4

©Getty Images

3) INGHILTERRA

Vittorie: 4 (Chelsea - Qarabağ 6-0; United - Basilea 3-0; Tottenham - Dortmund 3-1; Feyenoord - City 0-4)

Pareggi: 1 (Liverpool - Siviglia 2-2)

Sconfitte: 0

Gol segnati in totale: 16

Gol subiti in totale: 3

©AFP/Getty Images

4) ITALIA

Vittorie: 0

Pareggi: 1 (Roma - Atlético 0-0)

Sconfitte: 2 (Barcellona - Juve 3-0; Shakhtar - Napoli 2-1)

Gol segnati in totale: 1

Gol subiti in totale: 5

©AFP/Getty Images

5 FRANCIA

Vittorie: 1 (Celtic - Paris 0-5)

Pareggi: 1 (RB Leipzig - Monaco 1-1)

Sconfitte: 0

Gol segnati in totale: 6

Gol subiti in totale: 1

A partire dalla stagione 2018/19, i primi quattro paesi del ranking usufruiranno di quattro posti nella fase a gironi di UEFA Champions League, perciò per l'Italia sarà fondamentale non scivolare in quinta posizione.

I punti dell'Italia attualmente sono 61.916, contro i 63.176 dell'Inghilterra (terza) e i 47.081 della Francia (quinta). Il vantaggio sui transalpini è confortante, ma la prima giornata di UEFA Champions League ha comunque segnato un passaggio a vuoto per il Bel Paese: Juventus, Napoli e Roma dovranno andare in cerca di un pronto riscatto, ma nel frattempo le buone notizie potrebbero arrivare da Atalanta, Lazio e Milan in UEFA Europa League.