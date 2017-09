Torna la Champions: gli impegni di Juve, Roma e Napoli nel weekend

Ci siamo: archiviata la pausa nazionali, torna la UEFA Champions League e Juventus, Roma e Napoli sono pronte a scendere in campo. Prima, però, saranno impegnate in Serie A, con Bianconeri e Partenopei che vogliono dare continuità alle vittorie e i Giallorossi in cerca del riscatto dopo l'ultima sconfitta.

Gli impegni delle italiane

Quando Dybala ha distrutto il Barcellona

Prima di ritornare sui campi europei, Juventus, Roma e Napoli dovranno vedersela rispettivamente con Chievo, Sampdoria e Bologna in Serie A. I Bianconeri puntano a raggiungere i nove punti su nove disponibili, così come il Napoli, sempre vincente finora. La Roma deve reagire immediatamente alla sconfitta casalinga contro l'Inter.

Poi, testa alla Champions League, con la Roma che all'Olimpico riceve l'Atlético Madrid, mentre Juve e Napoli sono chiamate a giocare in trasferta: per la Vecchia Signora c'è il palcoscenico del Camp Nou, i Partenopei se la vedranno con lo Shakhtar Donetsk.

Juventus-Chievo (sabato, 18:00)

Sampdoria-Roma (sabato, 20:45)

Bologna-Napoli (domenica, 20:45)

Gli impegni delle avversarie

Guarda come il Napoli si è qualificato alla UCL

In attesa della Juventus il Camp Nou sarà il teatro del derby di Barcellona tra i Blaugrana e l'Espanyol. Gli uomini di Ernesto Valverde sono a quota sei punti in due gare e puntano all'en plein.

Ancora imbattuta in Liga ma dietro di due punti rispetto al Barcelona, l'Atlético Madrid del Cholo Diego Simeone - fresco di rinnovo di contratto - è chiamato all'impegnativa trasferta del Mestalla contro il Valencia, prima di volare a Roma per sfidare i Giallorossi.

Ben più avanti nel campionato lo Shakhtar Donetsk, che guida la Ukrainian Premier League dopo sette giornate. Prima del Napoli, toccherà allo Zorya presentarsi in casa della capolista.

Valencia-Atlético Madrid (sabato, 16:15)

Barcelona-Espanyol (sabato, 20:45)

Shakhtar Donetsk-Zorya (sabato, 16:00)

Le sfide di UEFA Champions League

Barcelona-Juventus (martedì, 20:45)

Roma-Atlético Madrid (martedì, 20:45)

Shakhtar Donetsk-Napoli (mercoledì, 20:45)