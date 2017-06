Perchè Eusebio Di Francesco è l'uomo giusto per la Roma

Dopo cinque entusiasmanti stagioni al Sassuolo, Eusebio Di Francesco è diventato il nuovo allenatore della Roma. Ex centrocampista della nazionale italiana, Di Francesco "torna a casa" dopo aver rappresentato i Giallorossi da calciatore dal 1997 al 2001. UEFA.com vi spiega perchè il 47enne è l'uomo giusto per guidare la Roma del post-Spallletti.

Dicono di lui

"Di Francesco è uno degli allenatori che ha reso il calcio italiano più attraente con il suo Sassuolo".

Luciano Spalletti, ex tecnico Roma

"Di Francesco è un allenatore giovane con grandi idee"

Arrigo Sacchi, ex Ct Italia

"E' un bravo allenatore. Penso e spero che possa fare molto bene alla Roma, un ambiente che conosce profondamente"

Zdeněk Zeman, ha allenato Di Francesco alla Roma

Chi è?

Centrocampista esterno offensivo nella Roma che ha conquistato lo storico Scudetto del 2001, Di Francesco ha anche collezionato in carriera 12 presenze con la maglia dell'Italia. E la sua carriera da allenatore ha preso presto il volo: dopo le esperienza a Virtus Lanciano, Pescara e Lecce, Di Francesco è stato assoluto protagonista dell'affermazione del Sassuolo, dalla fantastica promozione in Serie A nel 2013 alla storica qualificazione alla fase a gironi di UEFA Europa League nel 2016.

Eusebio Di Francesco ai tempi della Roma ©Getty Images

Perchè è l'uomo giusto per la Roma?

Tecnico innovativo e molto apprezzato dai colleghi, Di Francesco conosce profondamente l'ambiente e la filosofia della Roma. Ma è l'uomo ideale per fare ripartire la Roma del dopo-Spalletti anche per altre due ragioni, spiegate dal presidente James Pallotta: "Con il suo stile di gioco, riteniamo sia l'uomo giusto per la Roma. Inoltre, saprà valorizzare i giovani talenti del nostro settore giovanile".

Come giocano le sue squadre?

Amante del calcio offensivo, Eusebio Di Francesco considera il suo ex tecnico della Roma, Zdenek Zeman, una fonte d'ispirazione. Meno spregiudicato del boemo, Di Francesco ha sempre garantito equilibrio, organizzazione e solidità difensiva al Sassuolo: "Come sistema di gioco ho quasi sempre giocato con il 4-3-3. Preferisco la difesa a quattro, quella a tre l’ho adottata solo per necessità. Per poter crescere, ogni allenatore deve saper trasmettere la propria filosofia e il modo di allenare. Per me la difesa a quattro è alla base di questa Roma".

Lui dice

"È come essere tornati a casa dopo moltissimi anni. L’emozione è tanta, ho incontrato tanta gente che c’era e tanta gente nuova mi ha accolto con grande affetto”

"Zeman? E' una fonte d'ispirazione per me. Mi sono sempre divertito a giocare nella sua Roma".

Lo sapevi?

Chiamato 'Eusebio' in onore dell'ex stella del Portogallo degli anni '60, il 47enne Di Francesco ha un figlio che è una giovane promessa del calcio italiano. Il 21enne Federico, infatti, nel 2016/17 ha segnato quattro gol in 24 partite di Serie A con il Bologna.