Spareggi interconfederali: Portogallo contro Camerun

Il Portogallo affronterà il Camerun mercoledì agli spareggi interconfederali per assicurarsi un posto in Coppa del Mondo FIFA femminile

Secondo classificato nel girone di qualificazione dietro la Germania, il Portogallo ha disputato gli spareggi UEFA e ha battuto Belgio 2-1 e Islanda 4-1 ai tempi supplementari. Essendo la migliore terza vincitrice degli spareggi europei dietro Svizzera e Repubblica d'Irlanda, il Portogallo è approdato agli spareggi interconfederali, che si giocheranno in Nuova Zelanda.

Highlights Women's EURO: il Portogallo recupera e ferma la Svizzera

Squadra con il ranking più alto tra le 10 contendenti, il Portogallo è stato inserito come testa di serie nel Gruppo A e andrà direttamente in finale. Dopo l'amichevole di venerdì vinta dalle lusitane per 5-0 contro la Nuova Zelanda al Waikato Stadium di Hamilton, iIl Camerun ha superato 2-0 la Thailandia nello stesso stadio nella semifinale del Gruppo A, che ha stabilito chi affronterà le portoghesi per un posto alla fase finale.

Gli spareggi interconfederali andranno a colmare gli ultimi tre dei 32 posti disponibili alla fase finale in Australia e Nuova Zelanda, in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023. Il sorteggio è è stato effettuato il 22 ottobre.

Spareggi Interconfederali

Gruppo A

Sabato 18 febbraio

Semifinale:

Camerun - Thailandia 2-0 (Hamilton)

Mercoledì 22 febbraio

Finale:

Portogallo - Camerun (Hamilton)

Vincitori del Gruppo E con Stati Uniti (campioni in carica), Vietnam, Paesi Bassi

Gruppo B

Semifinale: sabato 18 febbraio

Senegal - Haiti 0-4 (Auckland)

Finale: mercoledì 22 febbraio

Cile - Haiti (Auckland)

Vincitori del Gruppo D con Inghilterra, Danimarca, Cina PR

Gruppo C

Semifinali: domenica 19 febbraio

Taipei cinese - Paraguay (Hamilton)

Papua Nuova Guinea - Panama (Auckland)

Finale: giovedì 23 febbraio

Taipei cinese/Paraguay - Papua Nuova Guinea/Panama (Hamilton)

Vincitori del Gruppo F con Francia, Giamaica e Brasile