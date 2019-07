Dove guardare EURO Under 19 Femminile

Scopri dove puoi seguire in TV o in streaming i Campionati Europei UEFA Under 19 Femminili che si giocheranno a luglio in Scozia.

IL CALENDARIO DI #WU19EURO

In streaming su UEFA.tv

Le partite verranno trasmesse in diretta sul nostro canale UEFA.tv solo in alcuni territori. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili dalla mezzanotte CET. Controlla il palinsesto di UEFA.tv per ulteriori informazioni.

Titolari dei diritti di trasmissione

Controlla il palinsesto delle singole emittenti per scoprire quali partite verranno trasmesse in TV o in streaming nel tuo territorio. Tutte le informazioni sono soggette a accordi tra la UEFA e le singole emittenti.

Europa



Albania: RTSH

Andorra: see Spain

Armenia: Public TV

Austria: ORF

Bielorussia: BTRC

Belgio: RTBF, VRT

Bosnia-Erzegovina: Sportklub

Bulgaria: BNT

Croazia: Sportklub

Repubblica Ceca: CT

Danimarca: DR

Estonia: EER

Isole Faroe: vedi Danimarca

Finlandia: YLE

Francia: La chaine L'Equipe

Germania: Sport1

Ungheria: MTVA

Islanda: RUV

Israele: Charlton

Italia: RAI

Kosovo: RTK

Lettonia: LTV

Liechtenstein: vedi Svizzera

Lituania: LRT

Lussemburgo: vedi Belgio

Malta: PBS

Montenegro: Sportklub

Olanda: NOS

Macedonia del Nord: Sportklub

Norvegia: NRK

Polonia: TVP

Portogallo: RTP

Repubblica d'Irlanda: RTE

Romania: TVR

Russia: Match TV

San Marino: see Italy

Serbia: Sportklub

Slovacchia: RTVS

Slovenia: Sportklub

Spagna: TVE

Svezia: SVT, SR

Svizzera: SRG

Turchia: TRT

GB: BBC

Ucraina: PBC

Città del Vaticano: vedi Italia

Paesi extraeuropei

Cina: CCTV

America Latina: ESPN Play

Medio Oriente/Nord Africa: beIN Sports

USA (in inglese): ESPN3/ESPN Play

USA (in spagnolo): Univision