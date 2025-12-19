Il secondo turno di Women's EURO Under 19 inizia il 27 febbraio

Il secondo turno del Campionato europeo UEFA Under 19 femminile deciderà le sette squadre che raggiungeranno le padrone di casa della Bosnia-Erzegovina alla fase finale, oltre alla promozione e alla retrocessione tra le leghe.

Le squadre saranno divise in due leghe, come stabilito dal primo turno. Le sette vincitrici dei gironi dei minitornei in sede unica della Lega A, in programma dal 9 al 18 aprile, raggiungeranno la Bosnia-Erzegovina alla fase finale, in programma dal 27 giugno al 10 luglio. Il sorteggio si terrà il 22 aprile.

Le squadre, inoltre, saranno promosse e retrocesse tra le Leghe A e B prima del primo turno del 2026/27. La Bosnia-Erzegovina sarà in gara pur avendo un posto assicurato alla fase finale in veste di nazione ospitante.

Partite del secondo turno di Women's EURO Under 19

Gironi del secondo turno di Women's EURO Under 19

Lega A

• Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno le padrone di casa della Bosnia-Erzegovina alla fase finale.

• Le sette quarte classificate retrocederanno in Lega B per il primo turno della stagione 2026/27.

Gruppo A1 (9–15 aprile): Inghilterra, Svizzera (nazione ospitante), Galles, Lettonia

Gruppo A2 (12–18 aprile): Polonia (nazione ospitante), Grecia, Belgio, Romania

Gruppo A3 (12–18 aprile): Danimarca, Finlandia, Islanda, Serbia (nazione ospitante)

Gruppo A4 (10–16 aprile): Norvegia, Scozia (nazione ospitante), Austria, Macedonia del Nord

Gruppo A5 (11–17 aprile): Italia, Svezia (nazione ospitante), Paesi Bassi, Ucraina

Gruppo A6 (10–16 aprile): Francia, Germania (nazione ospitante), Repubblica d'Irlanda, Slovacchia

Gruppo A7 (12–18 aprile): Spagna (campione in carica), Portogallo (nazione ospitante), Irlanda del Nord, Ungheria

• La scorsa stagione, la Spagna ha vinto il suo quarto titolo consecutivo battendo la Francia in finale. Italia e Portogallo sono arrivate in semifinale. Al torneo hanno partecipato anche Inghilterra, Paesi Bassi, Polonia (nazione ospitante) e Svezia.

• Grecia, Lettonia e Ucraina sperano di esordire alla fase finale come le padrone di casa della Bosnia-Erzegovina. Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Slovacchia e Galles hanno disputato la fase finale solo da nazioni ospitanti.

• Lettonia è al debutto in Lega A. Anche Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia, Slovacchia, Romania e Ucraina sono state promosse dalla Lega B al primo turno.

Highlights finale Women's EURO Under 19 2025: Francia - Spagna 0-4

Lega B

• Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda (senza contare i risultati contro le quarte classificate) vengono promosse in Lega A per il primo turno del 2026/27.

Gruppo B1 (27 febbraio–5 marzo): Estonia, Slovenia, Cipro, San Marino (nazione ospitante)

Gruppo B2 (12–18 aprile): Kosovo, Isole Faroe, Lituania (nazione ospitante), Moldavia

Gruppo B3 (9–15 aprile): Bulgaria, Israele, Malta (nazione ospitante), Kazakistan

Gruppo B4 (27 febbraio–5 marzo): Bielorussia, Lussemburgo (nazione ospitante), Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante fase finale), Armenia

Gruppo B5 (9–15 aprile): Turchia, Montenegro, Albania (nazione ospitante), Liechtenstein

Gruppo B6 (11–17 aprile): Croazia (nazione ospitante), Cechia, Georgia, Azerbaigian

• Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Estonia, Isole Faroe, Kosovo e Turchia sono retrocesse dalla Lega A al primo turno.