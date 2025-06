Semifinali Women's EURO Under 19 2025: Spagna - Italia, Francia - Portogallo

Nelle semifinali dei Campionati Europei femminili UEFA Under 19 del 2025, le campionesse in carica della Spagna affrontano l'Italia mentre la Francia sfida il Portogallo.

Le semifinali si svolgeranno a Mielec e Stalowa Wola martedì 24 giugno.

Ecco gli spunti più interessanti delle sfide che decreteranno le squadre che accederanno alla finale di venerdì a Rzeszów.

Calendario fase a eliminazione diretta EURO WU19 Semifinali: martedì 24 giugno Spagna - Italia (Mielec, 17:00)

Francia - Portogallo (Stalowa Wola, 20:00) Finale: venerdì 27 giugno Spagna/Italia - Francia/Portogallo (Rzeszów, 20:00) Orari in CET

Le campionesse in carica della Spagna hanno conquistato la loro decima semifinale consecutiva, mantenendo viva la speranza di un settimo titolo (record). Le detentrici si sono qualificate solo all'ultima giornata col brivido dato che è servita una rete della capitana Cris Librán nei secondi finali per battere ed eliminare l'Inghilterra e qualificarsi come prima del Gruppo B.

La squadra di Javier Lerga vanta già giocatrici di grande esperienza, avendo in squadra Daniela Agote, Giocatrice del Torneo nel 2024, che ha giocato un ruolo fondamentale nella fase a gironi. Agote ha segnato il primo gol della Spagna nella fase finale trasformando un calcio di rigore contro il Portogallo, prima di servire un assist a Librán nella partita decisiva contro l'Inghilterra. L'ala dell'Athletic Club è scesa in campo anche nella vittoria per 3-1 della Spagna contro l'Inghilterra nella semifinale dell'anno scorso ed è una delle principali candidate a una maglia da titolare contro l'Italia.

Uno dei dubbi principali è chi guiderà l'attacco della Spagna dopo che Marisa - una delle due marcatrici nella finale dello scorso anno contro i Paesi Bassi - ha sostituito Alba Cerrato nell'ultima giornata della fase a gironi.

"La nostra storia e la nostra eredità sono sia un'ispirazione che una responsabilità; stiamo facendo in modo che l'eccezionale diventi normalità", ha detto Lerga. Vincere il titolo per la quarta volta consecutiva sarebbe storico, ed è per questo che siamo qui".

Highlights: Spagna - Inghilterra 1-0

Mentre la Spagna è ormai abituata a giocare le fasi a eliminazione diretta, per l'Italia è la prima volta dopo 13 anni.

Il cammino dell'Italia sino alla semifinale è stato ricco di insidie. Le Azzurrine hanno iniziato con un combattuto pareggio contro la Polonia, prima di eliminare la Svezia con una vittoria per 1-0, e poi superare le padrone di casa della Polonia per differenza reti nonostante la sconfitta per 1-2 nella terza giornata contro la Francia.

L'Italia si presenta a questo appuntamento con molto ottimismo, essendo stata l'unica squadra a segnare un gol alla Francia. Il gol è stato realizzato da Manuela Sciabica, a soli due giorni dal suo 19° compleanno. "Voglio continuare a segnare", ha dichiarato l'attaccante del Napoli. "Siamo entusiaste di vivere il nostro sogno di giocare le semifinali qui e di esserci assicurati la qualificazione ai Mondiali U-20 del prossimo anno".

L'ottima prestazione di Sciabica contro le vincitrici del Gruppo A potrebbe essere premiata con una maglia da titolare in attacco insieme a Giada Pellegrino Cimò. L'allenatore Nicola Matteucci si trova di fronte a un bel grattacapo dato che in lizza per una maglia da titolare ci cono anche le migliori marcatrici delle qualificazioni: Carolina Tironi e Marta Zamboni.

Statistiche:

Nella Spagna ci sono anche le campionesse di WEURO U19 2024, Aïcha Camara (inserita nella Squadra del Torneo), Noemi Bejarano, Cristina Librán, Daniela Arques, Daniela Agote (Giocatrice del Torneo) e l'autrice del gol in finale, Paula Comendador.

Le detentrici sono pronte a entrare nella storia vincendo il settimo titolo WU19.

La Spagna ha segnato 32 gol nelle qualificazioni e non ne ha subito nessuno.

L'Italia ha superato la fase a gironi per la prima volta dal 2011, quando perse 3-2 contro la Norvegia in semifinale. L'unica altra apparizione in questa fase è stata nel 2008, quando vinse il trofeo.

Women's EURO Under 19: Svezia - Italia 0-1

La Francia si è qualificata per la quarta volta consecutiva alle semifinali dopo aver chiuso a punteggio pieno il Gruppo A e, con 11 gol fatti e uno solo subito, punta alla vittoria del titolo che manca dal 2019.

Liana Joseph is the leading finals goal scorer (4) UEFA via Getty Images

Il Portogallo è in semifinale per la seconda volta in altrettante partecipazioni alla fase finale. Dopo aver subito un gol nei minuti finali nella sconfitta per 1-0 contro la Spagna nelle semifinali del 2012, le due squadre si sono incontrate nuovamente nella prima giornata del Gruppo B, quando le portoghesi hanno perso 2-0 contro le campionesse in carica ma sono uscite a testa alta per l'ottima prestazione fatta.

"Non eravamo considerate favorite per arrivare fino a questo punto", ha detto l'allenatrice Marisa Gomes riflettendo su un percorso straordinario. "Siamo cresciute come squadra nel corso di questo torneo ed è un grande orgoglio per noi essere arrivate fin qui".

Statistiche:

La Francia punta ad eguagliare il record di sei titoli WU19 di Spagna e Germania.

Liana Joseph ha eguagliato le migliori marcatrici francesi in una fase finale - Louna Ribadeira (2022/23) e Melvine Malard (2018/19) - con le reti segnate solo nella fase a gironi.

Nel 2012, nell'ultima partecipazione alla fase finale, il Portogallo è arrivato sino alla semifinale.