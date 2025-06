Anteprima semifinale Women's EURO Under 19 2025: Francia - Portogallo

Martedì 24 giugno, la Francia sfida il Portogallo nella seconda semifinale dei Campionati Europei femminili UEFA Under 19 del 2025.

Ecco gli spunti più interessanti della sfida che decreterà la seconda finalista di venerdì a Rzeszów.

Calendario fase a eliminazione diretta EURO WU19 Semifinali: martedì 24 giugno Spagna - Italia (Mielec)

Francia - Portogallo (Stalowa Wola, 20:00) Finale: venerdì 27 giugno Spagna/Italia - Francia/Portogallo (Rzeszów, 20:00) Orari in CET

La Francia si è qualificata per la quarta volta consecutiva alle semifinali dopo aver chiuso a punteggio pieno il Gruppo A e, con 11 gol fatti e uno solo subito, punta alla vittoria del titolo che manca dal 2019.

Liana Joseph is the leading finals goal scorer (4) UEFA via Getty Images

Il Portogallo è in semifinale per la seconda volta in altrettante partecipazioni alla fase finale. Dopo aver subito un gol nei minuti finali nella sconfitta per 1-0 contro la Spagna nelle semifinali del 2012, le due squadre si sono incontrate nuovamente nella prima giornata del Gruppo B, quando le portoghesi hanno perso 2-0 contro le campionesse in carica ma sono uscite a testa alta per l'ottima prestazione fatta.

"Non eravamo considerate favorite per arrivare fino a questo punto", ha detto l'allenatrice Marisa Gomes riflettendo su un percorso straordinario. "Siamo cresciute come squadra nel corso di questo torneo ed è un grande orgoglio per noi essere arrivate fin qui".

Statistiche:

La Francia punta ad eguagliare il record di sei titoli WU19 di Spagna e Germania.

Liana Joseph ha eguagliato le migliori marcatrici francesi in una fase finale - Louna Ribadeira (2022/23) e Melvine Malard (2018/19) - con le reti segnate solo nella fase a gironi.

Nel 2012, nell'ultima partecipazione alla fase finale, il Portogallo è arrivato sino alla semifinale.