Conosciamo le semifinaliste di Women's EURO U19: Spagna, Italia, Francia, Portogallo

Nelle semifinali dei Campionati Europei femminili UEFA Under 19 di martedì, le campionesse in carica della Spagna affronteranno l'Italia, mentre la Francia, vincitrice del Gruppo A, affronterà il Portogallo.

La Francia si è qualificata in semifinale grazie al 6-0 della seconda giocata contro la nazione ospitante Polonia, e poi ha blindato il primo posto del Gruppo A con una vittoria in rimonta per 2-1 contro l'Italia, che è passata come seconda del girone grazie a una migliore differenza reti rispetto alla Polonia.

Nel Gruppo B, la Spagna ha conquistato il primo posto alla terza giornata col successo contro l'Inghilterra grazie alla rete al 96' della capitana Cris Librán, mentre il Portogallo è passato come secondo col 2-0 sui Paesi Bassi.

Ecco il profilo delle semifinaliste.

Legenda:

W=vittoria

D=pareggio

L=sconfitta

Francia

Turno 1: prima Gruppo A2 (giocato in Portogallo)

W4-0 contro Macedonia del Nord, W8-0 contro Slovacchia, W4-0 contro Portogallo

Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Galles)

W1-0 contro Galles, W4-3 contro Serbia, W2-1 contro Repubblica d'Irlanda

Fase a gironi: prima Gruppo A

W3-0 contro Svezia (Rzeszów), W6-0 contro Polonia (Mielec), W2-1 contro Italia (Rzeszów)

Miglior marcatrice fase finale: Liana Joseph (4)

2023/24: semifinale

Miglior piazzamento: campione x 5 (2003, 2010, 2013, 2016, 2019)

Bilancio semifinali (solo WU19): W9 L6

Precedenti in semifinale

2024: L0-2 contro Paesi Bassi

2023: L2-3dts contro Germania

2022: L0-1 contro Norvegia

2019: W3-1dts contro Spagna

2017: W2-1 contro Germania

2016: W3-1 contro Svizzera

2015: L1-1dts, 4-5dcr contro Spagna

2013: W2-1 contro Germania

2010: W1-1dts, 5-3dcr contro Germania

2009: L2-5dts contro Svezia

2007: L2-4dts contro Germania

2006: W1-0 contro Danimarca

2005: W1-0 contro Finlandia

2003: W2-0 contro Inghilterra

2002: W1-0 contro Danimarca

2000: quarto nel girone da quattro (L1-2 contro Svezia, L1-3 contro Germania, L2-4 contro Spagna)

1998: W2-2tot., 5-3dcr contro Svezia (W2-0c, L0-2t)

Italia

Turno 1: prima Gruppo A4 (giocato in Polonia)

W2-1 contro Polonia, L0-1 contro Inghilterra, W10-0 contro Turchia

Turno 2: Gruppo A4 winners (giocato in Italia)

W7-1 contro Bielorussia, W6-1 contro Slovacchia, D0-0 contro Svezia

Fase a gironi: seconda Gruppo A

D1-1 contro Polonia (Stalowa Wola), W1-0 contro Svezia (Stalowa Wola), L2-1 contro Francia (Rzeszów)

Miglior marcatrice fase finale: Giada Pellegrino Cimò (2)

2023/24: non qualificata

Miglior piazzamento: campione x 1 (2008)

Bilancio semifinali (solo WU19): W1 L1

Precedenti semifinali

2011: L2-3 contro Norvegia

2008: W4-0 contro Svezia

1999: terza nel girone da quattro (W3-1 contro Svezia, D0-0 contro Norvegia, L0-2 contro Germania)

Portogallo

Turno 1: secondo Gruppo A2 (giocato in Portogallo)

W2-0 contro Slovacchia, W3-0 contro Macedonia del Nord, L0-4 contro Francia

Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Portogallo)

W2-0 contro Islanda, W5-1 contro Slovenia, D1-1 contro Norvegia

Fase a gironi: secondo Gruppo B

L2-0 contro Spagna (Mielec), W4-1 contro Inghilterra (Tarnobrzeg), W2-0 contro Paesi Bassi (Mielec)

Miglior marcatrice fase finale: Carolina Santiago (2)

2023/24: non qualificato

Miglior piazzamento: semifinale (2012)

Bilancio semifinali: L0 W1

Precedenti semifinali

2012: L0-1 contro Spagna

Spagna (detentrici)

Turno 1: prima Gruppo A6 (giocato in Spagna)

W6-0 contro Irlanda del Nord, W3-0 contro Islanda, W6-0 contro Belgio

Turno 2: Gruppo A5 winners (giocato in Scozia)

W3-0 contro Svizzera, W4-0 contro Scozia, W10-0 contro Cechia

Fase a gironi: prima Gruppo B

W2-0 contro Portogallo (Mielec), L1-0 contro Paesi Bassi (Stalowa Wola), W1-0 contro Inghilterra (Stalowa Wola)

Migliori marcatrici fase finale: Cris Librán, Daniela Agote, Aiara Aguirrezabala (1)

2023/24: campione

Miglior piazzamento: campione x 6 (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024)

Bilancio semifinali (solo WU19): W10 L1

Precedenti semifinali

2024: W3-1 contro Inghilterra

2023: W1-0 contro Paesi Bassi

2022: W1-0 contro Svezia

2019: L1-3dts contro Francia

2018: W1-0 contro Danimarca

2017: W3-2 contro Paesi Bassi

2016: W4-3 contro Paesi Bassi

2015: W1-1dts, 5-4dcr contro Francia

2014: W2-0 contro Norvegia

2012: W1-0 contro Portogallo

2004: W1-0 contro Italia

2001: L0-2 contro Germania

2000: seconda nel girone a quattro squadre (L0-2 contro Germania, W3-1 contro Svezia, W4-2 contro Francia)

Le statistiche comprendono Women's EURO U18 (dal 1997/98 al 2000/01)