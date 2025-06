Il Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA 2025 è iniziato: riepilogo, calendario e risultati

La fase finale del Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA è iniziata il 15 giugno e si concluderà con la finale del 27 giugno in Polonia.

La Spagna, a caccia del quarto trionfo consecutivo agli Europei Under 19, ha iniziato il proprio cammino nel torneo con una vittoria contro il Portogallo domenica, ma è stata sconfitta dai Paesi Bassi mercoledì.

La squadra olandese era andata in vantaggio contro l'Inghilterra domenica, ma è stata poi rimontata e sconfitta. Le giovani Leonesse, però, mercoledì sono state superate dal Portogallo per 4-1.

La Francia è sola al comando del Gruppo A grazie al 3-0 inflitto alla Svezia alla prima giornata e al netto successo per 6-0 contro le padroni di casa della Polonia mercoledì.

La nazionale polacca aveva sfiorato la vittoria all’esordio, ma era stata raggiunta nei minuti finali dal gol del pareggio firmato da Giada Pellegrino Cimò, che aveva regalato regalato all’Italia un punto prezioso. La stessa Pellegrino Cimò è stata protagonista anche mercoledì, con il gol che ha deciso la sfida contro la Svezia, eliminata dal torneo con un turno di anticipo

Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali.

Orari CET

Gruppo A

Polonia - Italia 1-1 (Stalowa Wola)

Francia - Svezia 3-0 (Rzeszów)

Gruppo B

Inghilterra - Paesi Bassi 2-1 (Tarnobrzeg)

Portogallo - Spagna 0-2 (Mielec)

Gruppo A

Polonia - Francia 0-6 (Mielec)

Svezia - Italia 0-1 (Stalowa Wola)

Gruppo B

Portogallo - Inghilterra 4-1 (Tarnobrzeg)

Paesi Bassi - Spagna 1-0 (Rzeszów)

Sabato 21 giugno

Gruppo A

Svezia - Polonia (Tarnobrzeg, 16:00)

Italia - Francia (Rzeszów, 16:00)

Gruppo B

Paesi Bassi - Portogallo (Mielec, 19:00)

Spagna - Inghilterra (Stalowa Wola, 19:00)

Come funzionano gli spareggi

La fase finale funge anche da qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA Under-20 femminile del 2026, in programma dal 5 al 27 settembre in Polonia. L’Europa dispone di cinque posti disponibili, oltre a quello già assegnato alla Polonia in quanto nazione ospitante.Se la Polonia dovesse concludere il proprio girone al quarto posto, le due terze classificate dei gironi si sfideranno in uno spareggio per determinare l’ultima squadra europea qualificata. In caso contrario, ovvero se la Polonia si piazza tra le prime tre, i cinque posti andranno automaticamente alle prime tre classificate di ciascun girone (escludendo la Polonia).