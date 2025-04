Turno 2 di Women's EURO U19: Inghilterra, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia si uniscono alla Polonia

Il turno 2 dei Campionati Europei Femminili UEFA Under 19 è giunto al termine, stabilendo quali squadre hanno raggiunto la fase finale in Polonia, oltre a promozioni e retrocessioni tra le leghe.

Qualificate alla fase finale Inghilterra, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia (paese ospitante), Portogallo, Spagna (detentrice), Svezia

Le squadre sono state suddivise in due leghe come stabilito dal turno 1. La Lega A ha stabilito le sette squadre che raggiungeranno le padrone di casa della Polonia nella fase finale dal 15 al 27 giugno. Il sorteggio verrà effettuato martedì 15 aprile alle 12:00 CET presso l'Hotel Bristol di Rzeszòw.

Le campionesse in carica della Spagna, insieme a Paesi Bassi, Inghilterra e Francia, si sono qualificate dominando i rispettivi gironi. Anche Italia e Portogallo hanno chiuso al primo posto nei loro gruppi, così come la Polonia, che ha conquistato la vetta grazie a una rimonta decisiva contro la Germania in uno spareggio a tre. Questo risultato ha liberato un posto per la migliore seconda classificata, permettendo così anche alla Svezia di ottenere la qualificazione.

La Polonia ha preso parte alla Lega A anche se il suo posto alla fase finale è garantito in quanto nazione ospitante. Il torneo servirà anche alle nazionali UEFA da qualificazione alla Coppa del Mondo femminile U-20 del 2026, che si svolgerà anch'essa in Polonia dal 5 al 27 settembre 2026.

In palio c'erano anche promozioni e retrocessioni tra le due leghe in vista del turno 1 del 2025/26. L'Estonia, promossa come migliore seconda della Lega B, giocherà per la prima volta in Lega A.

Tutti i risultati

Le sette quarte del proprio girone della Lega A, vengono retrocesse in Lega B per il turno 1 della prossima edizione.

Gruppo A1

Qualificata alla fase finale: Paesi Bassi*

Rimangono in Lega A per il turno 1 2025/26: Danimarca, Grecia

Retrocessa in Lega B: Romania

Gruppo A2

Qualificata alla fase finale: Portogallo*

Rimangono in Lega A per il turno 1 2025/26: Norvegia, Islanda

Retrocessa in Lega B: Slovenia

Gruppo A3

Qualificata alla fase finale: Inghilterra*

Rimangono in Lega A per il turno 1 2025/26: Austria, Belgio

Retrocessa in Lega B: Ucraina

Gruppo A4 (2–8 aprile):

Qualificate alla fase finale: Italia*, Svezia (migliore seconda)

Rimangono in Lega A per il turno 1 2025/26: Bielorussia

Retrocessa in Lega B: Slovacchia

Gruppo A5

Qualificata alla fase finale: Spagna (campione in carica)

Rimangono in Lega A per il turno 1 2025/26: Scozia*, Svizzera

Retrocessa in Lega B: Cechia

Gruppo A6

Qualificata alla fase finale: Francia

Rimangono in Lega A per il turno 1 2025/26: Galles*, Repubblica d'Irlanda

Retrocessa in Lega B: Serbia

Gruppo A7

Qualificata alla fase finale: Polonia* (paese ospitante)

Rimangono in Lega A per il turno 1 2025/26: Germania, Finlandia

Retrocessa in Lega B: Israele

*nazione ospitante mini-torneo

Guida alle squadre

La Spagna ha conquistato il suo sesto titolo (record) e il terzo consecutivo, battendo i Paesi Bassi nella finale del 2024 in Lituania.

Le ex semifinaliste Inghilterra e Francia puntavano a qualificarsi nuovamente, così come la Germania, la Repubblica d'Irlanda e la Serbia.

Germania (6 titoli), Francia (5), Svezia (3), Danimarca (1), Inghilterra (1), Italia (1) e Paesi Bassi (1) sono stati campioni WU19 (o WU18) e puntano a vincere in questa nuova edizione.

Bielorussia, Israele, Romania, Slovenia, Svizzera, Ucraina e Galles sono stati promossi dalla Lega B nel primo turno.

Grecia e Slovenia puntavano a raggiungere la loro prima fase finale, mentre Bielorussia, Israele, Slovacchia e Galles si sono qualificate in precedenza solo da nazioni ospitanti.

Highlights finale 2024: Spagna - Paesi Bassi 2-1 (dts)

Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda classificata della Lega B (senza contare i risultati contro le quarte classificate) vengono promosse in Lega A per il turno 1 della prossima edizione.

Gruppo B1 Promossa in Lega A per il turno 1 2025/26: Bulgaria*

Nel girone: Lussemburgo, Georgia, Liechtenstein

Gruppo B2

Promosse in Lega A per il turno 1 2025/26: Isole Faroe, Estonia (migliore seconda)

Nel girone: Cipro, Moldavia*

Gruppo B3

Promossa in Lega A per il turno 1 2025/26: Kosovo

Nel girone: Lettonia, Malta*, Kazakistan

Gruppo B4 

Promossa in Lega A per il turno 1 2025/26: Irlanda del Nord

Altre squadre nel girone: Montenegro, Albania*, Azerbaigian

Gruppo B5 

Promossa in Lega A per il turno 1 2025/26: Croazia*

Nel girone: Macedonia del Nord, Lituania, Armenia

Gruppo B6

Promossa in Lega A per il turno 1 2025/26: Turchia

Nel girone: Ungheria*, Bosnia ed Erzegovina

*nazione ospitante mini-torneo

Bulgaria, Isole Faroe, Ungheria, Kosovo, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord e Turchia sono retrocesse dalla Lega A nel turno 1.