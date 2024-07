Under 19 Femminile - Capocannoniere Women's EURO Under 19 2024: Matejić in testa dopo la fase a gironi - Notizie

Nina Matejić è stata la migliori marcatrice della fase a gironi con cinque gol, uno in più di Poppy Pritchard e Camille Robillard. Nina Matejić (n.9) ha segnato cinque gol per la Serbia nella fase a gironi UEFA via Sportsfile Nina Matejić (Serbia) è attualmente la miglior marcatrice del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile del 2024 con cinque gol nella fase a gironi – uno in più di Poppy Pritchard e Camille Robillard. La Serbia, però, è stata eliminata. La tripletta di Matejić Classifica marcatrici fase finale di Women's EURO Under 19 

Nina Matejić (Serbia) 5 Poppy Pritchard (Inghilterra) 4

Camille Robillard (Francia) 4

Michelle Agyemang (Inghilterra) 3

Le triplette di Pritchard e Agyemang  Migliori marcatrici Women's EURO U19 2023/24 (qualificazioni incluse)

Danique Tolhoek (Paesi Bassi) 13 Nina Matejić (Serbia) 12 Darina Hrúziková (Slovacchia) 8

Poppy Pritchard (Inghilterra) 8 Naomi Luyet (Svizzera) 7 Paulina Bartz (Germania) 6

Melina Reuter (Germania) 6

Sydney Schertenleib (Svizzera) 6

Vesa Sela (Macedonia del Nord) 6

Patricia Guijarro agli Europei Under 19 femminili Migliori marcatrici fase finale di Women's EURO U19/U18 

2022/23: Louna Ribadeira (Francia) 4

2021/22: Nicole Arcangeli (Italia) 5

2019/20 e 2020/21: annullate causa COVID2018/19: Melvine Malard (Francia) 4

2017/18: Olga Carmona (Spagna), Dajan Hashemi (Danimarca), Paulina Krumbiegel (Germania), Alisha Lehmann (Svizzera), Andrea Norheim (Norvegia), Géraldine Reuteler (Svizzera), Lynn Wilms (Paesi Bassi) 2

2016/17: Patri Guijarro (Spagna) 5

2015/16: Marie-Antoinette Katoto (Francia) 6

2014/15: Stina Blackstenius (Svezia) 6

2013/14: Vivianne Miedema (Paesi Bassi) 6

2012/13: Pauline Bremer (Germania) 6

2011/12: Elin Rubensson (Svezia) 5

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norvegia) 7

2009/10: Lieke Martens (Paesi Bassi), Turid Knaak (Germania) 4

2008/09: Sofia Jakobsson (Svezia) 5

2007/08: Marie Pollmann (Germania) 4

2006/07: Marie-Laure Delie (Francia), Fanndis Fridriksdóttir (Islanda), Ellen White (Inghilterra) 3

2005/06: Elena Danilova (Russia) 7

2004/05: Elena Danilova (Russia) 9

2003/04: Anja Mittag (Germania) 6

2002/03: Shelley Thompson (Germania) 4

2001/02: Claire Morel (Francia), Barbara Müller (Germania) 4

2000/01: Marie Knutsen (Norvegia), Petra Wimbersky (Germania) 2

1999/2000: Laura del Río (Spagna) 7

1998/99: Christina Albertsen (Svezia) 4

1997/98: fase finale non prevista (quarti di finale/semifinale/finale con andata e ritorno) Stina Blackstenius, capocannoniere di due edizioni diverse e nella fase finale 2014/15 SPORTSFILE Migliori marcatrici Women's EURO U19/U18 EURO, qualificazioni incluse 2022/23: Louna Ribadeira (Francia) 11

2021/22: Maja Jelčić (Bosnia-Herzegovina) 7

2019/20 e 2020/21: annullate causa COVID

2018/19: Sjoeke Nüsken (Germania) 12

2017/18: Fenna Kalma (Paesi Bassi) 13

2016/17: Lucía García (Spagna) 13

2015/16: Sippie Folkertsma (Paesi Bassi) 11

2014/15: Stina Blackstenius (Svezia) 20

2013/14: Stina Blackstenius (Svezia) 12

2012/13: Jovana Damnjanović (Serbia) 14

2011/12: Elin Rubensson (Svezia) 13

2010/11: Melissa Bjånesøy (Norvegia) 13

2009/10: Rebecca Dempster (Scozia) 10

2008/09: Lidija Kuliš (Bosnia-Herzegovina), Dzsenifer Marozsán (Germania) 10

2007/08: Kim Kulig (Germania) 12

2006/07: Marie-Laure Delie (Francia) 12

2005/06: Elena Danilova (Russia) 17

2004/05: Elena Danilova (Russia) 15

2003/04: Anja Mittag (Germania) 12

2002/03: Yulya Korniyevets (Ucraina) 9

2001/02: Nicole Gassmann (Svizzera), Suzanne Grant (Scozia) 8

2000/01: Olga Aniskovtseva (Bielorussia), Donna James (Scozia), Petra Wimbersky (Germania) 8

1999/2000: Laura del Río (Spagna), Jessica Thorn (Finlandia) 9

1998/99: Helena Hasselberg (Svezia) 11

1997/98: Therese Lundin (Svezia) 11 Migliori marcatrici assolute Women's EURO U19/U18 (fase finale)

Elena Danilova (Russia) 17 Marie-Laure Delie (Francia) 9

Toni Duggan (Inghilterra) 9 Stina Blackstenius (Svezia) 8 Melissa Bjånesøy (Norvegia) 7

Laura del Río (Spagna) 7

Anja Mittag (Germania) 7

Migliori marcatrici assolute Women's EURO U19/U18 (qualificazioni incluse)

Elena Danilova (Russia) 33 Stina Blackstenius (Svezia) 32 Agnese Ricco (Italia) 23 Isabel Kerschowski (Germania) 22

Nina Matejić (Serbia) 22 Elin Rubensson (Svezia) 21

Elena Terekhova (Russia) 21 (EURO U18 dal 1997/98 al 2000/01, EURO U19 in seguito)