Gironi del primo turno del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile 2023/24

Il primo turno del Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile è in corso e apre la strada verso la fase finale del prossimo luglio in Lituania.

La Lega A comprende 28 squadre, tra cui le campionesse in carica della Spagna e le sette nazioni promosse dalla Lega B dopo il secondo turno dell'edizione 2022/23. Sono previsti sette gironi sotto forma di mini tornei in sede unica: le squadre che arrivano quarte retrocederanno in Lega B per il secondo turno 2023/24, mentre le altre posizioni decidono le teste di serie della Lega A allo stesso turno.

Tra le 22 squadre della Lega B ci sono quelle retrocesse dalla Lega A al secondo turno del 2022/23 e il Lussemburgo, all'esordio. Le contendenti si sfidano per la promozione in Lega A in sei gironi (cinque da quattro squadre e l'altro da tre). Saranno promosse le vincitrici dei gironi e le seconde classificate con i migliori risultati contro la prima e la terza del proprio girone. Parteciperà anche la Lituania, pur avendo un posto garantito alla fase finale come nazione ospitante.

Le sette squadre che raggiungeranno la Lituania alla fase finale (15-27 luglio 2024) saranno decise dal secondo turno della Lega A.

Risultati

Gruppo A1 (25–31 ottobre)

Francia*, Italia, Ungheria, Irlanda del Nord

Gruppo A2 (completato)

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Inghilterra, Cechia, Grecia

In Lega B: Galles*

Gruppo A3 (25–31 ottobre)

Austria*, Danimarca, Polonia, Montenegro

Gruppo A4 (29 novembre –5 dicembre)

Germania, Finlandia*, Norvegia, Israele

(Posticipato rispetto alle date previste inizialmente)

Gruppo A5 (25–31 ottobre)

Spagna (campione in carica), Portogallo, Svezia*, Turchia

Gruppo A6 (25–31 ottobre)

Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda, Belgio*, Isole Faroe

Gruppo A7 (completato)

Rimangono in Lega A per il secondo turno: Serbia, Islanda, Bielorussia

In Lega B: Scozia

(mini torneo disputato in Albania)

* Squadra ospitante

Gruppo B1 (25–31 ottobre)

Svizzera*, Albania, Lituania**, Cipro

Gruppo B2 (completato)

Promossa in Lega A per il secondo turno: Bosnia ed Erzegovina*

Seconda: Estonia

Altre nel girone: Gibilterra

Ritirato: Liechtenstein

Gruppo B3 (8–14 novembre)

Slovenia*, Kosovo, Azerbaigian, Moldavia

Gruppo B4 (completato)

Promossa in Lega A per il secondo turno: Ucraina

Seconda: Macedonia del Nord

Rimangono in Lega B: Armenia*, Lussemburgo,

Gruppo B5 (25–31 ottobre)

Bulgaria*, Croazia, Lettonia, Georgia

Gruppo B6 (29 novembre–5 dicembre)

Romania*, Slovacchia, Kazakistan

* Squadra ospitante

** Nazione ospitante fase finale