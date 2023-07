Anteprima semifinali Women’s EURO Under 19 2023: Paesi Bassi-Spagna, Francia-Germania

Le semifinali del Campionato Europeo Femminile Under 19 UEFA 2023 si disputano giovedì. Mentre la Spagna affronta i Paesi Bassi, la Germania sfida la Francia per un posto nella finale di domenica al Den Dreef Stadium di Leuven.

Questo turno è la riedizione della fase a eliminazione diretta del 2017, quando Spagna e Francia hanno raggiunto la finale. Le quattro squadre si sono ritrovate in semifinale anche nel 2019.

Fase a eliminazione diretta SEMIFINALI

Giovedì 27 luglio

Paesi Bassi - Spagna (17:30, Leburton Stadium, Tubize)

Francia - Germania (20:30, RBFA Academy Stadium, Tubize) FINALE

Domenica 30 luglio

Paesi Bassi / Spagna - Francia / Germania (17:30, Den Dreef Stadium, Leuven) Orari CET

In effetti, questa è anche una ripetizione delle semifinali di Women's EURO Under 17 del 2022. La rosa di ogni squadra in Belgio comprende almeno cinque componenti dell'Under 17, ma nella Spagna ce ne sono di più: le giocatrici che sono arrivate seconde dietro la Germania a Sarajevo sono ben 10 e sperano di andare un passo oltre.

Conosciamo le semifinaliste

Paesi Bassi - Spagna

"Se riusciamo a battere la Germania, possiamo battere chiunque", ha detto Lotte Keukelaar dopo che i Paesi Bassi hanno conquistato il primo posto nel Gruppo A alla terza giornata.

La squadra affronterà la Spagna, seconda classificata nel Gruppo B e detentrice del titolo, che ha superato la Cechia all'ultima gara dei gironi e si è assicurata un posto nella fase a eliminazione diretta.

Le due squadre si sono affrontate due volte in semifinale: prima nel 2016, quando la Spagna ha vinto 4-3 in Slovacchia, poi nel 2017, con una vittoria di misura in Irlanda del Nord.

Dove vedere le semifinali

Highlights: Spagna - Paesi Bassi

Francia - Germania

Con tre vittorie in tre partite, la Francia ha conquistato la vetta del Gruppo B, mentre la Germania è scesa al secondo posto nel Gruppo A dopo la sconfitta contro i Paesi Bassi.

Cosa è successo nella fase a gironi

Le squadre si sono affrontate in tre precedenti semifinali, con due successi per la Francia.

Nel 2007, una vittoria ai supplementari ha suggellato la qualificazione della Germania in finale a Reykjavík, mentre tre anni dopo la Francia ha vinto ai rigori e si è qualificata a Kumanovo. Nel 2013, la subentrata Kadidiatou Diani ha segnato due gol in tre minuti e ha assicurato alla Francia il posto in finale al Parc y Scarlets.

Guarda tutti gli highlights

Highlights semifinale di Women's EURO Under 17: Germania - Francia 1-0