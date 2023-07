Dove guardare Women's EURO U19: TV, streaming

Titolari dei diritti per Women's EURO Under 19

Consultare i palinsesti delle singole emittenti per i dettagli sulle partite trasmesse in televisione o in streaming nel proprio territorio.

Tutte le informazioni sono soggette agli accordi raggiunti tra la UEFA e le singole emittenti.

UEFA.tv

Le partite saranno trasmesse in diretta in alcuni territori su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili a partire dalla mezzanotte CET.

Consulta la home page di UEFA.tv per le partite che potrebbero essere disponibili nel tuo territorio.

Partner ufficiali di Women's EURO Under 19

Le emittenti partner in Europa e nel mondo trasmetteranno Women's EURO Under 19 e sono elencate di seguito.

Europa

Albania: RTSH

Austria: ORFBelgio: RTBF, VRT

Bulgaria: BNT

Cechia: Česká televize

Francia: Sportall

Germania: DAZN, Sport1

Islanda: RÚV

Kazakistan: QAZSPORT

Lituania: LRT

Polonia: TVP

Portogallo: RTP Portugal

Romania: TVR

Serbia: Sportklub Balkans

Slovacchia: RTV Slovakia

Spagna: TVE

Ucraina: PBC Ukraine

Regno Unito: BBC

Altri territori

Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Gibuti, Gabon, Repubblica di Guinea, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, Ruanda, Senegal, Seychelles, Togo: New World TV

Stati Uniti (incluse Samoa americane, Guam, Isole Marianne, Midway, Porto Rico, Isole Vergini americane): TUDN (USA)

Tutte le informazioni sono soggette a variazioni.