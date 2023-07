Calendario completo di UEFA Women's EURO Under 19 2023

E' in corso il Campionato Europeo Femminile Under 19 UEFA 2023 in Belgio.

Le ultime partite della fase a gironi si sono giocate il 24 luglio, con Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi che si sono qualificate per le semifinali. I Paesi Bassi affronteranno la Spagna mentre la Francia affronterà la Germania nelle semifinali di giovedì, la finale si giocherà domenica al Den Dreef Stadium di Leuven.

Il torneo fungerà anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo femminile Under 20 del 2024 in Colombia.

Orari CET

Semifinali

Giovedì 27 luglio

Paesi Bassi - Spagna (17:30, Leburton Stadium, Tubize)

Francia - Germania (20:30, RBFA Academy Stadium, Tubize)

Finale

Domenica 30 luglio

17:30, Den Dreef Stadium, Leuve

Le contendenti

Fase a gironi

Prima giornata

Martedì 18 luglio

Gruppo A

Germania - Austria 6-0 (RBFA Academy Stadium, Tubize)

Belgio - Paesi Bassi 0-3 (Den Dreef Stadium, Leuven)

Highlights: Belgio - Paesi Bassi 0-3

Gruppo B

Cechia - Francia 0-1 (Tivoli Stadium, La Louvière)

Islanda - Spagna 0-3 (Leburton Stadium, Tubize)

Highlights: Islanda - Spagna 0-3

Seconda giornata

Venerdì 21 luglio

Gruppo A

Belgio - Germania 0-2 (Leburton Stadium, Tubize)

Austria - Paesi Bassi 1-0 (RBFA Academy Stadium, Tubize)

Highlights: Belgio - Germania 0-2

Gruppo B

Islanda - Cechia 2-0 (Tivoli Stadium, La Louvière)

Francia - Spagna 2-0 (Den Dreef Stadium, Leuven)

Highlights: Francia - Spagna 2-0

Terza giornata

Lunedì 24 luglio

Gruppo A

Paesi Bassi - Germania 3-1 (Leburton Stadium, Tubize)

Austria - Belgio 3-3 (Tivoli Stadium, La Louvière)

Gruppo B

Francia - Islanda 2-1 (20:30, RBFA Academy Stadium, Tubize)

Spagna - Cechia 7-0 (20:30, Den Dreef Stadium, Leuven)

Giocatrici consacrate a Women's EURO U19

Gironi di Women's EURO Under 19 Gruppo A: Belgio (nazione ospitante), Austria, Germania, Paesi Bassi

Gruppo B: Islanda, Francia, Cechia, Spagna (campione in carica)